Utrikespolitiken efter presidentvalet?

AT i Washington

Interventionism eller isolationism efter presidentvalet?

Att låta Donald Trump komma i närheten av kärnvapenkoderna är något som sätter skräck i många. Mindre utrymme har givits åt Hillary Clintons utrikespolitik.

Amerikanerna står inför ett dilemma. Man har att välja mellan två presidentkandidater (om man inte föredrar periferikandidaterna libertarianen Gary Johnson eller de grönas Jill Stein) – varav en betraktas som oberäknelig och inkompetent och en annan som oärlig och korrupt.

Utrikespolitiken är ett område som inte diskuterats mycket i denna valkampanj. Ryssland har visserligen varit på tapeten, därför att demokraterna har anklagat Putin för att ha hackat Clintons mejl, som hamnat i händerna på WikiLeaks.

Trumps oberäknelighet skrämmer folk. Men i stora drag innebär hans utrikespolitik isolationism, med ett starkt försvar. Att inte blanda sig i konflikter, framför allt inte i Mellanöstern, men bekämpa IS. Han anser att Irakinvasionen var det värsta utrikespolitiska misstaget under senare decennier, och att USA inte skall vara världspolis. Relationerna med Ryssland bör förbättras, och han är motståndare till flygförbudszonen (no-fly zone) över Syrien, för att undvika konfrontation med Putin. Trump vill omförhandla handelsöverenskommelser som NAFTA, så att de bättre gynnar USA och att amerikanska jobb inte exporteras till låglöneländer, och han vill stoppa illegal invandring. Till det kan läggas att han anser att NATO-länderna bör betala mer för NATO-budgeten. Idag står USA för omkring 75 procent av kostnaderna. Libertarian-kandidaten Gary Johnson är inne på samma linje.

Hillary Clinton är en utrikespolitisk hök, en”neocon light”, enligt kritikerna. Hon förespråkar en muskulär eller ”robust” utrikespolitik, och har länge talat för en flygförbudszon över Syrien. Från den amerikanska militären har dock invändningen varit att detta är riskfyllt och kan leda till en accelererande konflikt med Syrien och Ryssland. Clinton stödde ingripandet i Libyen och avsättandet av Khadaffi, och fick kritik för sitt stöd till George W. Bushs Irakresolution 2002.

Hon stöttas av neokonservative kommentatorn Robert Kagan vars fru Victoria Nuland, Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs under Clintons utrikesministerperiod, sade ”fuck the EU”, då hon tyckte att EU var för svagt i Ukraina-frågan. Neokonservativa var de politiska tänkare, statsvetare och politiker i USA som förespråkade Irakinvasionen, och ville följa upp med interventioner i Syrien och Iran under förevändningen att skapa ”blomstrande demokratier” i Mellanöstern.

Det är därför som många progressiva och Bernie Sanders-anhängare har starka reservationer över Hillary Clinton. Man vill inte dras in i ytterligare krig och konflikter, främst inte i Mellanöstern. Kriget i Afghanistan har nu pågått i 16 år – längre än både Vietnamkriget och Andra Världskriget. En uppfattning som delas av många krigsveteraner, en av Trumps största supporterskaror. Man anser att man får utkämpa striderna – som bestäms av politiker och ”armchair military” i Washington – i krigszoner. De grönas ledare Jill Stein sade till och med att Clinton kunde vara utrikespolitiskt farligare än Trump!