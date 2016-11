Varnar för snö och halka

alingsås

Efter lördagens regn tar vintervädret ett nytt grepp om oss. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall i stora delar av Västsverige, utom vid kusten. Det väntas komma 5-15 centimeter snö från lördag kväll till söndag kväll.

Varningen är utfärdad på grund av risk för halka på vägarna. Först håller sig temperaturen på någon plusgrad, men under natten eller på söndag morgon och förmiddag väntas den sjunka till under noll. Det kan alltså bli moddigt av blötsnö till en början och sedan ishalka.

Det är ett omfattande nederbördsområde som under helgen ger stora mängder regn och snö i centrala och östra delarna av Götaland. Till en början mest regn men när kallare luft strömmar in norrifrån övergår det allt mer i snöfall under kvällen och natten samtidigt som intensiteten ökar, skriver SMHI på sin hemsida.

I Östergötland, östra Jönköpings län och Kalmar län råder en klass 2-varning.

Under större delen av nästa vecka väntas det vara minusgrader i vårt område, både på dagarna och nätterna.