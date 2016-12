”Testa dessa råd”

årskavalkad

Välkommen till Gästbloggens egen årskavalkad. Vi ser tillbaka på 2016 genom att återge några av alla de intressanta inlägg som våra bloggare har skrivit under året. Under varje inlägg finns en länk till just den gästbloggen.

Måndag 26 december

Sjuttio är det nya femtio. Känns det igen? Det stämmer för många. Och tur är väl det, så snabbt som åren går. För ett par generationer sedan var det vanligt att man fick en promenadkäpp, en så kallad silverkrycka, när man fyllde 50. En symbol för mognad och värdighet men också ett stöd för en svagare och av hårt arbete sliten kropp.

Det har ändrat sig. Visserligen fick även jag en silverkrycka på halvsekeldagen, men mest som ett minne från äldre generationer. Dagens äldre känns yngre. Nu vill vi resa, upptäcka, träna, odla och verkligen göra allt det där vi inte hann med tidigare. Att använda ”vi” i det här sammanhanget känns underligt men så är det.

När Hälsostudion var ung – och även jag – kunde man få frågor från försiktigt intresserade som löd ungefär: ”Jag har länge tänkt börja träna på gym, men vad tror du? Är jag för gammal?” Jag svarade undrande: ”Hur gammal är du då?” varpå svaret kunde bli ”Fyller 33 i sommar!”.

Så var det; man såg inte så många över 40 på gymmet. Idrott var något man slutade med efter 30. Det har hänt mycket sedan dess och tur är väl det.

Många av dagens sjuttioåringar är verkligen starkare och piggare än 70-talets femtioåringar. De har hittat vägen. Och jag är övertygad om att gränsen för vad som anses möjligt och normalt för ännu äldre människor, bara kommer att flyttas framåt. För de som vet hur de ska träna och äta inför uppgiften, vill säga.

För att må så bra som möjligt på väg mot de 100 är tre saker extra viktiga:

Konditionsträning.

För att öka hjärt- och lungkapaciteten behöver man utmana sig ibland. Värdiga promenader i parken, eventuellt med en golfbag eller en liten hund efter sig i ett snöre, är trevliga men ökar inte konditionen speciellt mycket. Att dra nytta av energin i en grupp med en instruktör och köra ett svettigt spinning- eller danspass, ger verkligen bättre uthållighet och bränner bort eventuell oönskad vikt. Rörlighet och kroppskontroll.

Många krämpor och obalanser kan avhjälpas med stretching, yoga och balansövningar. Korta muskler och leder som inte utmanas i fulla rörelser ställer till problem på många sätt. En för kort muskel i lårets baksida eller i sätesmuskulaturen är ofta en av orsakerna till ryggproblem, till exempel. Det är fantastiskt så mycket man kan åstadkomma här på bara några månader. Bli riktigt stark!

Efter 50 år tappar vi 2 % av de ”vita”, explosiva muskelfibrerna varje år. Om vi inte utmanar och använder dem, vill säga. Om dessa muskler belastas med vikter så tunga att man bara kan lyfta dem några få gånger, kan muskelfibrerna både bibehållas och utvecklas långt upp i åren. Det avslappnade alternativet är att tappa 50 procent av styrkan mellan 50 och 75. Seriösa studier visar att även 90-åringar kan öka sin styrka med 150-200% på några månader från en otränad nivå. Tre korta pass i veckan var allt som krävdes. Här snackar vi verkligen livskvalitet. Rullator eller inte, hjälp upp ur sängen eller inte – anpassad styrketräning kan göra skillnaden. Och på väg mot denna mogna ålder kan vi både behålla och öka den kraft vi hade i medelåldern. Vettig, säker gymträning under kunnig ledning gör underverk.

Testa dessa råd, om du inte redan gör det. Jag lovar att du inte blir besviken!

Ingvar Larsson

Hälsostudion

Till Ingvars bloggvecka >>

