Gothia Cup på väg till Alingsås

Världens största ungdomsturnering i fotboll är på väg till potatisstaden.

Går allt i lås, förlägger Gothia Cup närmare 150 lag i Alingsås nästa år.

Vilket i storleksordningen kan tillföra cirka 40 miljoner kronor i intäkter kring handel och turistnäring.

– Alla är väldigt positiva till det här, säger Alingsås IF:s Anders Hurtig.

Dennis Andersson är synonym med Gothia Cup, och har varit så sedan starten 1975.

På fredagsförmiddagen avlade gudfadern för världens största ungdomsturnering ett besök i Alingsås för att berätta historien bakom turneringen. En turnering som nästa år kan ha med sig Alingsås som arrangörsstad.

– Just nu sitter två parter i förhandling med Gothia. Dels vår egen marknadsavdelning men också Alingsås kommun, säger Anders Hurtig, ordförande för fotbollssektionen i AIF.

– Som med mycket annat så började det här med att vi lekte med tanken, för att sedan gå från skoj till allvar och något med substans i. Under våra samtal med politiken har vi slagit fast att såväl politiker som tjänstemän är väldigt positiva till att få Gothia Cup till Alingsås, säger han vidare.

Vecka 29 nästa år skulle i så fall Alingsås invaderas av fotbollsälskande ungdomar från världens alla hörn. Enligt Anders Hurtig handlar det om upp till 150 lag, i klass med Potatiscupen på vårkanten.

Något som han menar skulle gynna Alingsås kommun i stort, rent ekonomiskt.

– Att få hit Gothia Cup med allt vad det innebär driver in en väldigt stor summa pengar till Alingsås. Utöver skatteintäkter kan det generera cirka 40 miljoner extra i inkomst under den veckan det handlar om. I de samtal vi har fört med exempelvis Anna Hartman på Grand Hotel och handlarna i Alingsås är alla väldigt positivt inställda till det här. Det skulle bli lite som Lights-dagarna, fast under sommaren. För att driva runt en apparat i Gothia Cups storlek, om än i mindre format, krävs det resurser och mantimmar.

Anders Hurtig menar att det inte bara är AIF utan även de andra fotbollsklubbarna i stan som står bakom insatsen.

– Vi har räknat på att det kommer krävas runt 300 funktionärer och vi vet att såväl Alingsås KIK som Gerdsken och Holmalund är sugna på att vara med.

Är det AIF som är huvudaktören i ett sånt läge?

– I dagsläget är det vi och kommunen som pratar separat med Gothia men självklart ska alla få sin del av kakan om dom är med och hjälper till, med allt från mankraft till användande av planer. Skulle vi sedan ändå behöva extra hjälp, kan Gothia ställa upp med det.

