Hallby överraskar i allsvenskan

Handboll

Hallby är nykomlingen som chockat hela allsvenskan efter en stark höst.

Mycket tack vare sina Alingsåsinfluenser.

En bit in på höstsäsongen har IF Hallby, överraskande för många, häng på kvalplats mot Handbollsligan.

Starkt jobbat för en nykomling som egentligen bara skulle säkra kontraktet.

– Det har gått jäkligt bra faktiskt. Vår målsättning från början var att vi skulle klara oss kvar utan att behöva kvala och det gäller väl egentligen fortfarande. Man försöker att inte sväva iväg för mycket bara för att det gått bra, det är inte första gången som en nykomling går starkt under hösten, säger Olle Ek.

Varför har ni gått så bra?

– Vi har kommit väl förberedda till match varje gång och framför allt har vi en grymt bra grupp i det här laget där alla kämpar för varandra. Det speglar av sig på planen.

Ek kom till Hallby inför säsongen efter att ha tackat nej till ett nytt kontrakt hos Alingsås HK.

Flytten ångrar han idag inte alls.

– Det kunde knappast vara bättre. Jag fick en lägenhet precis vid hallen och alldeles bredvid skolan där jag jobbar. Så jag ser inget annat på dagarna än mitt lilla område, haha.

Hur har det gått på plan?

– Det har blivit rätt mycket speltid och jag är ganska nöjd. Det är jag och Joel Järlfors som spelar på mittnio eller vänsternio och jag tycker jag utvecklats. Speltiden har verkligen varit nyttig för mig. Det är lite som mittemellan det jag hade i HP och i a-laget hos Alingsås. Jag spelar mycket men allt hänger inte på mig heller.

Oliver Löfwenius lämnade Alingsås lite tidigare än Ek och testade på spel i Anderstorp innan han landade i Hallby.

– Vi är såklart jättenöjda med säsongen och att vi slog Önnered senast. Vi har en tuff period nu med OV Helsingborg hemma och borta, sedan Önnered igen när serien vänder.

Är du nöjd med flytten till Hallby?

– Jag tycker det blivit ett väldigt lyft för mig faktiskt, speciellt rent handbollsmässigt. Vi har möjlighet att träna mycket mer proffessionellt här, vilket inte är så konstigt då det är en nivå högre upp nu. Sedan är det också tuffare konkurrens men det visste jag ju när jag kom.

Hur mycket speltid blir det?

– Det brukar vara runt fem-tio minuter per match. Mot Önnered fick jag faktiskt starta båda halvlekarna men självklart vill man alltid spela mer.

Löfwenius har precis som Ek ett tvåårskontrakt med Jönköpingsklubben och ser positivt på framtiden.

– Det är skönt att ha de två säsongerna och få lite kontinuitet, jag har hoppat runt lite de senaste säsongerna. Nu har jag också en tanke om att börja plugga, så det passar bra med lite långsiktighet.