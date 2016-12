Karin Martinsen lever sin dröm

Hästhoppning

2016 är ett år som Karin Martinsen aldrig kommer att glömma.

Det var då hon fick sitt genombrott på den stora, internationella scenen.

AT-sporten åkte till Bänatorp för att träffa 21-åringen.

När AT hälsar på är tandläkaren i full färd med att undersöka hästarnas tänder – och i stallgången står Karin med sopborsten i högsta hugg.

– All vår personal har gått på lite ledighet och då blir det mycket mer att göra för oss, säger Martinsen med ett skratt.

Efter att hästarna, som totalt är 14 till antalet, fått sin mat runt halv sju på morgonen är det full fart hela dagen lång.

– Jag brukar säga att det här är mer än ett heltidsjobb. Samtidigt är det så fantastiskt roligt. Att få jobba med det man älskar mest av allt är ett privilegium, säger Karin, och slänger en blick mot telefonen.

En telefon som gick varm efter succén på Friends Arena i Stockholm tidigare i höstas.

Det var då Karin fick sitt stora internationella genombrott på hästryggen.

– Efter tävlingen fick jag väldigt många samtal och sms. Det var helt sjukt egentligen när man minns tillbaka på det, säger hon.

Som nykomling blev hon och den 12-årige valacken Quantos bästa svenska ekipage i högsta klassen med en femteplats.

– Det är klart att jag inte vågade hoppas på en såpass bra placering på förhand i och med att jag var rookie i högsta klassen. Samtidigt visste jag att mina hästar var i bra form, och i takt med att det gick bra ökade förhoppningarna.

Hur reagerade världsstjärnorna som du faktiskt besegrade?

– Dom var väldigt trevliga måste jag säga och grattade mig!

Var du aldrig nervös?

– Jo, innan kändes det lite i magen såklart. Men när jag väl kom in på arenan så gick jag in i min egen bubbla, som jag alltid gör. Börjar man kolla runt på läktarna tappar man fokus.

Quantos såg också väldigt cool ut, håller du med?

– Han är dödsskön! Här hemma är han lite lat, men när vi väl ska tävla vet han exakt vad som gäller. Quantos är extremt fokuserad och vet vad som ska göras. En äkta tävlingshäst.

Karin berättar att tiden med Quantos mer eller mindre kan ta slut närsomhelst.

– Får ägarna rätt bud kommer dom att sälja hästen. Det är såpass stora summor, och jag förstår dem fullt ut. Men så länge det inte kommit in några bud ligger planeringen med honom för 2017 fast.

Hur viktigt är det att ha rätt uppbackning av hästägarna?

– Det är extremt betydelsefullt. Britt och Brage Sundström som äger och har fött upp Quantos satsar verkligen på mig och det är jag evigt tacksam för. I gengäld vill ju jag visa Britt och Brage att dom gjort rätt som satsat på mig, och då gäller det att lägga ner mycket tid.

Även om nämnde Quantos just nu är den bästa hästen i Karins träning så finns det ett par andra lovande individer som också sticker ut.

– Järta och Kajsa Kavat är två av dem. Sen finns det även några 3-åringar som ser spännande ut, säger Martinsen, som redan nu har ställt in siktet på nästa år.

– Första delmålet är Göteborg Horse Show i februari. Sen finns även hemma-EM efter sommaren med där i bakhuvudet.

Finns det någon chans att du kan överträffa 2016?

– Jo, men jag har en bra känsla i ala fall. Jag är långt ifrån nöjd än, det kan jag lova. Sen ska man ju ha lite flyt på vägen också, plus att hästarna får vara friska och hela.

Du har tävlat väldigt mycket under 2016, är det skönt med en liten paus från den biten nu?

– Jo, men absolut. När man är ute och tävlar blir det väldigt intensivt. Nu kan vi fokusera oss på att träna upp hästarna.

På tal om träning, kan ni ta in fler hästar än de 14 ni har för tillfället?

– Nej, nu är det stopp. Man kan inte ta in hur många hästar som helst. Då blir kvaliteten lidande.

På frågan om hur länge Karin kommer att vara gården i Bänatorp trogen, kommer svaret blixtsnabbt.

– Vi har det väldigt bra här, och jag stortrivs verkligen. Jag har varit utomlands och jobbat, men det lockar inte. Som jag ser det kan vi inte få bättre förutsättningar.

Tröttnar du aldrig på det här?

– Nej, haha. Jag började rida när jag fyra år och efter det var jag fast. Jag älskar att hålla på med hästar. Då går det ju inte att tröttna.