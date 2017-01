Busväder på väg

hela området

Ett riktigt busväder är på väg. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfall i kombination med mycket hårda vindar under onsdagen.

Det är en väderfront med regn och snöfall som ska dra österut över landet. Utmed västkusten väntas mest regn men ju längre in i landet nederbörden kommer, och når lite högre terräng, desto mer övergår nederbörden i snöfall, skriver SMHI:s meteorolog.

Temperaturen väntas ligga kring noll så snön kommer att vara ganska blöt och tung.

Klass 2-varningen gäller bland annat området kring Göta älv och Sjuhärad, alltså såväl Alingsås som Vårgårda och Herrljunga kommuner. Enligt SMHI kan det bli 10-15 centimeter blöt snö under onsdagen. Vinden blir frisk, sydlig eller sydvästlig, över 8 meter per sekund, men med vindbyar upp mot 21 meter per sekund.

En klass 2-varning utfärdas när det kan bli stora trafikproblem och, vid temperaturer nära noll, störningar på el- och telenäten.

På torsdag ska snöfallet dra norrut. På fredag väntas snöbyar i en stor del av landet och temperaturen börjar sjunka.