En av de flitigaste har gått bort

Alingsås

Fullmäktigeledamoten Lena Klevenås (MP) avled i måndags i sviterna av cancer. Hon var en fullmäktiges flitigaste debattörer och skrev sin sista motion bara en vecka innan sin död.

– Hon var en väldigt drivkraftig person. Idérik och konstruktiv, säger Anna Hansson, Miljöpartiets gruppledare i Alingsås.

”Alingsås kommun behöver skapa en mötesplats där förtroendevalda och företrädande av alla olika partier som vill, skulle ges möjlighet att träffa medborgare på ett regelbundet och enkelt sätt.”

Så skrev Lena Klevenås i sin motion om den lokala demokratin, en motion som fullmäktige ska hantera på onsdag. Det blev hennes sista.

Satt i riksdagen för S

Lena Klevenås var utbildad lärare och innan hon blev miljöpartist var hon socialdemokrat och satt i riksdagen mellan 1991 och 1998. Men hennes motstånd till JAS-projektet och svensk vapenexport ledde till bytet till Miljöpartiet.

Hon har därefter kandiderat till både riksdagen och Europaparlamentet. Mellan 2008 0ch 2011 var Klevenås ordförande för svenska sektionen av FIAN International, som kämpar för människors rätt till mat och nutrition.

Flitig och engagerad politiker

I Alingsås utmärkte sig Klevenås som en flitig och engagerad politiker.

– Hon har utan tvekan synts i fullmäktige och i lokaltidningarna. Hon var en väldigt drivkraftig person. Idérik och konstruktiv, säger Anna Hansson, Miljöpartiets gruppledare i Alingsås.

Lena Klevenås tog bland annat initiativ till kommunens livsmedelspolicy, engagerade sig för landsbygdsskolorna och träden i Åmanska parken och Nolhagaparken. Under 2016 satt Lena Klevenås som ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hösten 2015 fick hon diagnosen cancer.

– Under 2016 fick jag uppfattningen att hon var i gott skick igen och behandlingen upphörde. Sen fick hon ett återfall sent under förra året, berättar Anna Hansson.

Lena Klevenås avled i måndags och blev 69 år.