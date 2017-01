Enström ser slutet på karriären

Handboll

Alingsås HK sparkar imorgon igång vårsäsongen.

En vårsäsong som kan vara den sista som Marcus Enström gör i sin handbollskarriär.

– Det lutar väl åt det, säger 29-åringen.

Marcus Enström har varit AHK trogen sedan många, många år. Men nu ser 29-åringen slutet på sin tid i Alingsås – och inom handbollen.

Hans nuvarande kontrakt går ut efter säsongen och som det ser ut nu är det högst osäkert om det blir något mer spel till hösten.

– Jag vet inte men det lutar väl åt det. Jag har inte bestämt mig helt hundra än, ska träffa Per Johansson imorgon (tisdag) igen efter att vi pratat lite i december senast. Vi får se vad klubben säger och vad jag själv säger, imorgon blir det mer på riktigt.

Det handlar om huruvida du ska spela handboll alls, och inte huruvida du ska spela i Alingsås som jag förstår det?

– Ja, det lutar mer åt att inte spela alls. Det tar mycket tid, jag jobbar på banken och har en familj med två barn där den yngsta är ett och ett halvt och den andra tre och ett halvt. Mycket sådana saker väger in och gör att man börjar fundera.

Så spel i något annat lag än AHK är inte aktuellt för dig framöver?

– Jag ser inte att jag spelar i någon annan klubb i Handbollsligan. Så mycket hat man byggt upp med den här klubben gör det svårt att börja någon annan stans (skratt)! Proffs är heller inte aktuellt.

Inte ens om någon skulle ringa och behöva fylla igen en lucka på H6?

– Haha, ringer dom så får man väl ta sig en funderare i så fall. Men det är inget jag tänker på.

Spelar tankarna kring framtiden in under matcherna eller kan man sätta sådant åt sidan?

– Jag tror inte det spelar in alls faktiskt. Är det match så är det match, det är inget mer än ett kontrakt som går ut och det har hänt flera gånger tidigare. Sedan har det varit lite tankar såklart nu när serien tagit ett uppehåll, och ledighet kring jul och nyår. Man börjar tänka på vad man vill egentligen, vad familjen vill och sådana saker.

Blir sådant extra tydligt när man får vara ledig från sporten lite?

– Verkligen. Vi hade en vecka ledigt efter sista matchen på hösten, då var det väldigt tydligt även om man tränade mycket själv. ”Är det såhär det känns” liksom. Även när man kommer tillbaks, då är det mycket fys. Då tänker man inte så mycket på handbollen utan är mer ett gott gäng som tränar ihop.

