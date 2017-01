Handboll

Emil Frend Öfors gör mästerskapsdebut i kväll mot Qatar. Det står klart efter att förbundskapten Kristjan Andrésson skrivit in AHK-spelaren i den svenska VM-truppen.

Inför VM-premiären mot Bahrain sa Frend Öfors så här till AT-sporten.

– Vi har inte pratat om något längre fram utan tar en match i taget. Det är superkul att vara med om ett VM ändå. Det är något som är få förunnat. Jag måste vara redo och inte gå ner i varv. Allt kan ju hända och då måste jag vara beredd.

Och efter att ha gnuggat på bra under träningarna står det nu klart att 22-åringen får chansen mot Qatar.

– Vi har hittills avvaktat med att skriva in vår 16:e spelare, men känner nu att vi kan göra det. Emil har gjort bra ifrån sig både under uppladdningen och under träningarna här i Paris och det ska bli kul att se honom även i VM, säger Kristjan Andrésson i ett pressmeddelande.

Därmed har Sverige nu två vänstersexor när Jerry Tollbring får sällskap på kanten.