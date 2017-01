Klart med tränarduo i akademin

Fotboll

Holmalund har gjort klart med vilka som ska träna de unga och lovande tjejerna i akademin kommande säsong.

Det handlar om Jerry Carlsson, 41, med ett tungt CV i bagaget. Jenny Holm blir assisterande.

Carlsson arbetar till vardags som lärare på Sven Erikssonssgymnasiet i Borås och har under flera år haft tunga tränaruppdrag. Han var assisterande tränare i Dalsjöfors under tiden i damallsvenskan och hade huvuduppdraget för Jitex under tiden både i damallsvenskan och Elitettan.

Hans senaste tränaruppdrag är dock från utlandet, då han nyss kom hem från Nanjing IS Lions i Kina.

– Holmalund känns som en ambitiös förening med tydlig struktur och tydliga mål. Att man satsar på en ung och ambitiös tränare som Jenny är en bidragande orsak till att jag tackat ja till att ta mig an den här utmaningen. Jag ser oerhört mycket fram emot att ta mig an den här uppgiften eftersom det är en delvis helt ny utmaning där jag kommer att jobba mer i en rådgivande roll som mentor i kombination med den traditionella tränarrollen, säger han till HIF:s hemsida.

Med sig som assisterande har han Jenny Holm, som sedan tidigare är vice sportchef i damsektionen.

– Jag hoppas kunna bidra med mycket av den erfarenhet jag samlat på mig under de år jag verkat inom damelitfotbollen. Att dessutom få göra det tillsammans med Jenny, som jag själv haft som spelare, i hennes första uppdrag som tränare känns oerhört inspirerande. Jag kommer att göra allt jag kan för att stötta henne och få laget att utvecklas optimalt, fortsätter Carlsson.

Mer i torsdagens AT