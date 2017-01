Lanserar sitt största spel hittills

Alingsås

Alingsåsföretagets unika resespel har fått en flygande start. På drygt en månad har 50 000 personer rest runt i världen med mobilspelet Backpacker.

– Det är en häftig känsla att man kan bygga något som folk gillar, säger Andreas Bergström, vd för Qiiwi Interactive AB.



Han och hans fem kollegor har jobbat med att utveckla det nya spelet för mobiler och surfplattor i nästan tre år.

– Det är vårt största projekt någonsin, fortsätter Andreas Bergström.

– Det är ett stort steg för oss att ro ett sånt här projekt från grunden till att ha det ute i app-butikerna. Det tycker jag är ett styrkebesked faktiskt, tillägger designern Daniel Svensson.

De båda grundade Qiiwi Interactive AB tillsammans med bröderna Marcus Dale Rundberg och Erik Dale Rundberg för fem år sedan. Sedan dess har de haft framgångar med bland annat spelapparna Quiz Me, Quiz Me pics och Words in a pic. De har också lockat till sig investerare och nya delägare.

Tipsar varandra

– Det är fortfarande 10 000-15 000 om dagen som spelar Words in a pic, konstaterar Andreas nöjt.

Men den här branschen förändras snabbt, konkurrensen hårdnar och det är svårare än för några år sedan att få många användare till mobilspel. Därför är det stora intresset för nyheten Backpacker desto mer glädjande.

– Och utan att vi har pushat för det, säger Andreas Bergström.

Det finns planer på att marknadsföra spelet men hittills har det fått räcka med att synas i App Store och Google Play – och att spelare tipsar varandra, förstås.

Ett par tusen av dem var för övrigt engagerade i testet av en betaversion för Android­enheter i höstas. Användarnas synpunkter är viktiga.

– Det får inte vara för lätt och inte för svårt, för då slutar de spela, säger Daniel Svensson.

I Backpacker besöker man resmål runt om i världen, söker jobb, hittar boende, tjänar pengar, fyller sin ryggsäck, spelar spel och inte minst svarar på frågor.

– Det bygger på det vi vill göra, kunskapsspel, säger Daniel Svensson.

Spelarna kan också hjälpa varandra via att koppla spelet till Facebook.

De unga Alingsåsföretagarnas motto är fortfarande att rädda världen från dumhet, ”Saving the world from stupidity”. De har själva gjort många av frågorna och även haft nytta av sin databas med frågor till Quiz Me.

– Jag tror att vi har blivit hyfsat allmänbildade genom åren, säger Andreas med ett leende.

Gör skolprogram

Än så länge finns det 17 städer i Backpacker, en 18:e tillkommer i slutet av denna vecka. Spelet är på svenska men översättning till engelska, norska, danska och tyska kommer under året.

Samtidigt har Qiiwi Interactive slagit in på ett annat spår, att vidareutveckla och modernisera några av landets mest populära matteprogram. Det gör alingsåsarna tillsammans med Skaraföretagaren Göran Hjalmarsson, som bland annat ligger bakom skolprogrammen Den flygande mattan, Chefrens pyramid och Cheops pyramid.

– Vi har gjort flygande mattan plattformsoberoende, säger Andreas Bergström och fortsätter:

– Vi riktar in oss mot skolor. Det är ett nytt ben för oss att stå på som vi tror väldigt mycket på.