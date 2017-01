Många derbyfester väntar

Fotboll

Årets första division III-derby på herrsidan spelas helgen den 13-14 maj. Då tar sig Holmalunds IF an nykomlingen Gerdskens BK på Brogårdsvallen.

Under fredagen spikades spelordningen i division III mellersta Götaland. I premiäromgången, som spelas under påskhelgen, matchar våra lokala lag enligt följande: Gerdskens BK-Hestrafors, Holmalunds IF-IFK Falköping, Götene IF-Alingsås IF.

Det första derbyt spelas helgen 13-14 maj mellan Holmalund och Gerdsken. Noterbart är att de två sista omgångarna blir extra intressanta, då möter nämligen Alingsås IF först Gerdsken hemma och i omgång 22 tar man sig an Holmalund borta.

Även Gerdskens premiär, den mot Hestrafors hemma, blir en fajt att hålla ögonen på. Då kommer nämligen GBK:s förre tränare, Niklas Anderson, ”hem” till Gerdskenvallen med sitt nya lag Hestrafors.

Exakt vilka datum som matcherna spelas får vi anledning att återkomma till.