Morsgrisar är de allihopa…

Handboll

Bakom Jesper Konradsson, Max Darj och Emil Frend Öfors VM-succé står såklart tre starka, stöttande mammor. AT-sporten ringde därför upp Bodil, Maria och Anna-Karin för att gräva djupare i orsaken till framgångarna för deras söner. Här är deras berättelser.

Bodil Konradsson

Varför blev det just handboll för Jesper?

– Det började med att jag spelade handboll och sedan hans sex år äldre bror. Vi bodde i hallen på den tiden och Jesper var jäkligt hängiven från början. Han tränade med sin brorsas lag som treåring! Sedan sa han att han ville ha en egen tränare, så vi började med hockey. Men den slutade han med som sjuåring, när alla andra började (skratt)! Det var bara handboll för honom.

När förstod du att han skulle bli så bra som han är?

– När han var runt tio-tolv år så började man nästan bli lite ivrig, man ville bara veta hur bra han egentligen skulle bli. Han var överlägsen då, trots att han spelade med äldre killar och alla sa att det var självklart att han skulle spela i landslaget. Det som utmärkte Jesper var hans målmedvetenhet redan då, det och att han tog allt med ro.

Har han några andra talanger, eller olater, utanför handbollen?

– Han är jäkligt slarvig, eller snarare bekväm (skratt). Handbollen har alltid varit allt för honom och därför har han aldrig satsat på något annat. Men så har också vårt liv kretsat kring handbollen, även för hans bror, och då har han såklart vetat om att vi servat allt runtom honom. Sedan är han jäkligt bra på FIFA också, haha.

Hur pratar ni under VM?

– Vi hörs varje dag, via messenger eller sms. Sedan var vi där nere första veckan också. Han tycker bara det ska bli kul att möta Frankrike. Jesper har alltid haft det där lugnet och aldrig varit spänd, han gillar läget helt enkelt.

Behöver han fortfarande hjälp av mamma med något?

– Precis nu när vi pratar så flyttar jag åt honom! Han har köpt en lägenhet i Göteborg, vilket han gjorde en månad innan Skjern hörde av sig. Den kommer han få hyra ut, så just nu bär jag in hans tv i bilen. Jag har alltid skött det ekonomiska åt honom och varit ett moraliskt stöd, kan man säga.

Maria Darj

Varför blev det just handboll för Max?

– Varför vet jag faktiskt inte exakt. Max var ju lovande även inom fotbollen (började som målvakt och fortsatte som back) och jag minns att hans tränare ville att han skulle fortsätta. Men när han var 15-16 någonting valde han handbollen efter att ha funderat en del fram och tillbaka. Och det var ju så här i efterhand ett klokt val.​

När förstod du att han skulle bli så bra som han är?

– När Max började ta för sig i AHK förstod jag att han kunde bli något, åtminstone på elitserienivå. Men att han nu är med i landslaget och är en av nyckelspelarna är ju faktiskt helt otroligt. Jag minns när vi satt hemma och tittade på landslaget under 90-talet. Max missade knappt en match och Magnus Wislander var den stora idolen. Max ville bli som honom, och nu har han kommit en bit på vägen i alla fall (skratt). När man sitter hemma och tittar på honom i VM är det svårt att greppa vilken resa han faktiskt gjort, och självklart är jag otroligt stolt.​

Har han några andra talanger, eller olater, utanför handbollen?

– När Max var yngre var han lite slarvig med exempelvis ordningen på sitt rum. Det kunde ligga kläder överallt. När han flyttade till egen lägenhet minns jag att han gick upp med disken i en plastpåse till grannen. Eftersom Max inte hade någon diskmaskin såg han en chans att slippa diska för hand. Men det som slår mig gällande Max är att han alltid varit hjälpsam. Var det något som hände var han där och hjälpte till. Ödmjuk och hjälpsam, sån har han alltid varit.

Hur pratar ni under VM?

– Vi sms:ar varje dag, och pratar i telefon var tredje dag ungefär. Planen var att jag skulle åkte ner under gruppspelet men tyvärr fick jag ställa in resan på grund av att jag blev sjuk.

Behöver han fortfarande hjälp av mamma med något?

– Nej, faktiskt inte. Han reder sig helt själv numera. Nu ska han ju till och med gifta sig i sommar, vilket jag som mamma verkligen ser fram emot.

Anna-Karin Frend Öfors

Varför blev det just handboll för Emil?

– Till att börja med så träffades jag och hans pappa Mikael inom handbollen, Norsborgscupen 1986. Så vi hade handbollen med oss redan från början. Våra söner var med oss på träningar och matcher hela tiden och både Emil och hans storebror Jesper sysslade med handboll, innebandy och fotboll under en period. Men när det väl blev dags att välja så valde faktiskt båda handbollen, vilket jag och Micke såklart tyckte var jätteroligt (skratt). Handbollen har varit familjens stora intresse och en social gemenskap för oss.

När förstod du att han skulle bli så bra som han är?

– Det är svårt att säga en exakt tidpunkt. Men det som Emil alltid haft är en enorm vinnarskalle och lagkänsla. Han har alltid krigat som en galning och haft höga krav på både sig själv och sin omgivning. Det är när man ser den inställningen som man tänker att ja, det här kan bli något. De egenskaperna har hjälpt Emil att nå dit han är. Sedan var han ju med 94-killarna i Tumba som vann både USM och Åhus. Dessutom tyckte vi han hamnade helt rätt när han kom till Alingsås. Han flyttade trots allt hemifrån, jag minns att jag grät hela våren och var glad samtidigt.

Har han några andra talanger, eller olater, utanför handbollen?

– Framförallt är han otroligt snäll och lojal mot familj, vänner och andra som är nära honom. Det är hans starkaste egenskaper. Sedan tycker han väl det inte är så kul att tvätta och så, men vem gör det?

Hur pratar ni under VM?

– Vi var nere i Paris under första veckan och kom hem i lördags, så vi fick se honom göra sin debut och sitt första mål. Det var tufft för honom när han inte fick spela, det märktes att han inte fick samma urladdning som de andra. Men sedan fick han vara med och vi var så glada för hans skull! När första målet satt var det en blandning av skratt och gråt.

Behöver han fortfarande hjälp av mamma med något?

– Inte egentligen. När han flyttade tänkte vi såklart hur det skulle gå men han har alltid varit självständig som person. Vi hade hög tilltro till hans förmåga att lösa det. Sedan har man alltid behov av sin familj ändå. Jag är mer den peppande och hans pappa är den han pratar taktiska saker med eftersom Micke var Emils tränare när han var yngre.