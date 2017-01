Sensation inleder filmvåren

Alingsås

Lördagen den 21 januari startar Alingsås filmstudio vårsäsongen med den kritikerrosade filmen Min pappa Toni Erdmann.

– Den har kallats året sensation på filmfestivalen i Cannes. Det blir en stark öppningsfilm, säger Jenny Lindberg, ordförande i Alingsås filmstudio.



Redan nu på lördag, den 14 januari, kommer Alingsås filmstudio finnas på plats i Alingsås kulturhus för den som vill haffa säsongskort till vårens visningar.

– Det är stort tryck och nu försöker vi möta upp det på ett mer genomtänkt sätt. Därför har vi lite förköp för den som vill förvissa sig om att få ett kort. Det är också en möjlighet för den som kanske inte har möjlighet att vara med på första filmen, säger Jenny Lindberg.

”Rolig och träffsäker”

Första filmen som Alingsås filmstudio visar på Palladium i år är alltså den tyska titeln Min pappa Toni Erdmann, som har rosats av kritikerkåren.

– Även publiken har tagit emot den med totalt öppen famn. Den är omtalad som rolig och träffsäker, säger Jenny Lindberg.

Nästa film som visas är Läxan, vilken följs av titeln Jätten en vecka senare. Den 11 mars visas den danska filmen Under sanden som utspelar sig strax efter andra världskrigets slut så unga tyska krigsfångar beordras att desarmera den enorma mängd minor som finns längs den danska västkusten.

Senare i mars visas den amerikanska filmen Me and Earl and the dying girl. Avslutar vårsäsongen gör den australiensiska filmen Dottern.

– Det är en film jag har sett och tycker mycket om. Det är ett fint förtätat drama med bra skådespelarprestationer som är fritt baserad på Ibsens Vildanden. Det är en väldigt engagerande film som det blir intressanta att se hur vår publik tar emot, säger Jenny Lindberg.