Silverdrive 35 i topp på countrylista

I somras tog de sig till den lokala finalen i P4 Göteborgs upplaga av Svensktoppen nästa. Sedan dess har Silverdrive 35:s låt Bleeding heart spelats på flera olika radiostationer och hamnat i topp tre på en amerikansk country-topplista.

I januari är det dags för nästa låtsläpp.

– Det har snurrat på bra för att vara första släppet utan skivbolag, konstaterar alingsåsaren Carl-Fredrik Anulf, som utgör Silverdrive 35 tillsammans med Elias Ahlström.

Killarnas countryrock-doftande låt Bleeding heart passerar snart 170 000 lyssningar på Spotify och har under hösten tagit sig in på listan Iceman’s top 40, som sänds i Best Country Radio och kan höras i över 140 länder.

– Listan är erkänd av Country Music Association, och det är branschfolk som väljer ut låtar som skickas till Iceman som håller i listan. Vi har varit placerade i 20 veckor och låg på plats tre under två veckor, berättar Carl Fredrik Anulf, och fortsätter:

–Sedan är det även några andra amerikanska stationer som snappat upp låten, några snurrar den på dagligen, och här i Sverige har den spelats lite i P4 och även på Dixie radio. Så det har blivit mer ruljangs än vi hoppats på.

Silverdrive 35 har nu fler låtar på gång och den 20 januari är det dags för nästa singel att släppas på Spotify och andra musiktjänster.

– Den har precis som Bleeding heart spelats in i Skara och är producerad och skriven av Johan Randén. Låten heter Those days och är en upptempo countryrock-låt om vänskap. Jag tycker det är en jättebra låt, och det tycker även de andra som hört den, säger Carl-Fredrik.