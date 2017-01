”Skapar vi värde för skattebetalarna?”

Gästbloggen

Alingsås Business Center har nu funnits i ungefär ett år. Personalen skriver här om det första året, om kommunens näringslivsarbete tillsammans med företagarna – och blickar även framåt. Näringslivschef Magnus Thordmark inleder.

Måndag 9 januari

Tiden runt årsskiften lämpar sig väl för reflektion och planering tycker jag. Det blir lite lugnare tempo och fler lediga dagar. Tid att vara ute under dagens ljusa timmar och att göra avkopplande aktiviteter. Då trivs tankarna som bäst. Jag har under mellandagarna tittat tillbaka på det år som gått och planerat verksamheten för året som kommer.

En fråga som kommer upp i mitt huvud är om våra kunder är nöjda med vår insats och om vi skapar värde för skattebetalarna? Om svaret är Ja på dessa frågor så är jag nöjd.

Vad gäller våra kunder så är de människorna som vistas i Alingsås – invånare, företagare och besökare. Vi mäter företagarnas uppfattning om företagsklimatet i Alingsås genom den enkät som Svenskt Näringsliv gör. I den ligger vi på plats 198 och målet är topp 20. Jag ser med spänning fram emot 2016 års resultat och skulle bli förvånad om vi inte ser ett trendbrott. Företagens betyg på kommunens myndighetsutövning mäts genom Insikt som är en analysmodell som mäter kvaliteten på kommunens service genom att fråga företagare som har haft ett konkret ärende. 2015 låg vi över snittet för Sverige på serveringstillstånd, på snittet för bygglov och under snittet för markupplåtelse, brandtillsyn och miljö- och hälsotillsyn. 2017 inför vi nu kontinuerlig mätning och uppföljning för att snabbare kunna reagera på kundernas återkoppling. Vi kommer under året fortsätta att arbeta tillsammans med förvaltningarna för att höja den upplevda kvalitén på servicen.

Det finns drygt 3000 registrerade företag i Alingsås. De flesta är enmansföretag, en stor andel är mindre och en del är mellanstora. Endast en handfull har över 100 anställda. Vi följer upp ca 1100 aktiva företag med en sammanlagd omsättning på drygt 15 miljarder. Av dessa så har majoriteten, runt 900, företag en omsättning under 10 miljoner kronor. Företagen i Alingsås som helhet växer i omsättning och antal anställda, samt visar en ökande lönsamhet. Cirka 250 nya företag startas varje år, den siffran är ganska stabil. Att ha en löpande dialog med företagarna, erbjuda företagsutvecklande aktiviteter och tillsammans arbeta för att utveckla företagsklimatet i Alingsås är centralt i vår verksamhet.

Under 2016 träffade vi uppskattningsvis drygt 2000 företagare och anställda vid ett eller flera tillfällen. De ca 50 frukostmöten, nätverksträffar, seminarium och workshops som vi arrangerat under året har haft drygt 1000 deltagare. Vi har genomfört över hundra företagsbesök för att lyssna på företagens behov och diskutera på vilket sätt vi kan stötta eller underlätta. Som företagslotsar har vi hjälpt ett antal företag med kontakter och möten som berör en eller flera kommunala myndigheter. För blivande entreprenörer har vi genomfört starta-eget kurser.

Som invånare och besökare i Alingsås så hoppas jag att du uppskattar det som staden erbjuder. Vår turistbyrå hade 5000 besökare under sommarmånaderna, det har varit full aktivitet och kommers i staden vid de aktiviteter och evenemang, till exempel Potatisfestivalen, Sommaronsdagar, Fikavandringar, Light Night Shopping, Julmys, Tomteparaden med flera som vi arrangerat. Allt detta skapar attraktiva upplevelser för människorna i staden och lockar konsumenter till stadens företag inom handel och besöksnäring. Det är många som berättar hur mycket de uppskattar den mysiga miljön och det breda utbudet. Tillsammans med Turistrådet och Handelns utredningsinstitut ska vi försöka få fram siffror på hur mycket omsättning aktiviteterna genererar för Alingsåsföretagen. Vi vet att handeln ökar och utvecklas väl i Alingsås.

Så slutligen – är kunderna nöjda? Ja många, men inte tillräckligt många. Vi får mycket positiv återkoppling på det vi gör, men vi har en resa att göra för att skapa ett bra upplevt företagsklimat och en kommunal service som företagen är nöjda med.

Skapar vi värde för skattebetalarna? Ja, det är en bra och nödvändig investering i platsvarumärket Kaféstaden Alingsås – the Capital of Fika och för att Alingsås ska vara en attraktiv näringslivskommun. Vi har ännu inga siffror på vilket ekonomiskt värde som skapas men vi vet att en attraktiv stad drar till sig människor (invånare, företagare och besökare). Vår budget från kommunen ligger på runt åtta miljoner kronor per år som vi sedan växlar upp med extern finansiering från bland annat Sparbanksstiftelsen, Alingsås handel, Fastighetsägarna, EU-medel och företagspartners i olika projekt och evenemang.

Vi ser genom vårt arbete till att kommunen och näringslivet samverkar för tillväxt i befintligt näringsliv, nyetableringar i Alingsås, god tillgång till kompetens och en hög självförsörjningsgrad. Vidare så skapar och marknadsför vi tillsammans med andra aktörer aktiviteter och evenemang som ökar Alingsås attraktivitet och genererar ökade intäkter för företagen.

Teamet på Alingsås Business Center kommer att tillsammans med representanter från näringslivet, föreningslivet och kollegorna inom kommunen att fortsätta arbetet mot vår vision ”I en föränderlig värld är Alingsås mötesplatsen där individer och verksamheter växer och smarta idéer blir verklighet” och för att Alingsås ska finnas på allas ”Bucket list”.

God fortsättning förresten!

Magnus Thordmark

