SMHI varnar för snöfall

Västsverige

På fredagen gick SMHI ut med en så kallad klass 1-varning på grund av ett kraftigt snöfall som väntas dra in över Västra Götaland.



Orsaken till den klass 1-varning som SMHI nu har utfärdat är ett nederbördsområde som väntas dra in över Västsverige under fredagskvällen. Det finns risk att det under fredagskvällen och natten mot lördagen faller en decimeter nysnö lokalt, och närmare kusten kan det handla om än större mängder.

Under lördagen väntas vädret bli mildare och snöfallet övergår då i regn eller snöblandat regn.