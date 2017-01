Superchans för The Capital of fika

Alingsås

Jag såg på nyheterna att Margot Wallström skall försöka få FN:s säkerhetsråds delegater att förstå varandra bättre och kanske bli eniga genom att ”fika” tillsammans.

Här har The Capital of fika sin stora möjlighet att påverka världens historieskrivning om chansen tas tillvara på rätt sätt. Margot Wallström bör omedelbart kontaktas med en inbjudan till Alingsås för att sondera om säkerhetsrådet kan hålla ett möte någon gång då och då i Alingsås. Kanske på Palladium eller i Estrad.

Säkerhetsrådet kan då företa en enande fikavandring i The Capital of fika och bli jätteöverens. Inbjudan kan ju göras av någon fredssträvande politiker i staden om det nu finns någon sådan med tanke på allt käbbel som ständigt pågår och som vi kan läsa om i AT.

Annars får väl inbjudan skickas från en allians mellan kommunledningskontoret, turistbyrån och stadens kaféer. När väl säkerhetsrådet haft sitt första möte i Alingsås kan vår kommun göra ”lång näsa” åt Vårgårda som inte kommit på någon bättre slogan än ”Center of innovation”.