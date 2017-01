Tillbaka till 70-talet på Harrys

Alingsås

I kväll, fredag, samt i morgon kväll, lördag, spelar Buddah of Suburbia, bestående av Micke Öijwall, Martin Joneskär, Lennart Esborn och Fredrik Grill, på Harrys bakficka. Bandet kommer att bjuda på en föreställning om att växa upp på 70-talet, speglat genom David Bowies musik.

Allt börjar då Martin Joneskär som 11-åring bestämmer sig för att lyssna på albumen Hunky dory och The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from mars.