Trump president – se bilder från firande och protest

AT i Washington

Amerikanerna håller mycket på traditionerna och det blev till slut en pampig och festlig presidentinstallation av Donald Trump i fredags, med få incidenter trots mångas motstånd mot den nye presidenten eller ilska över presidentvalet. Och man hör talas om Hillaryanhängare som ännu inte kommit över valresultatet, och Bernie- och Hillarysupportrar som inte längre talar med varandra. Bitterheten finns där fortfarande.

I det stora hela gick det mesta lugnt till, då Donald Trump svor presidenteden på Capitol Hill, inför den utgående presidenten och vice-presidenten med hustrur, tidigare presidentparen Rosalynn och Jimmy Carter, Hillary och Bill Clinton, Laura och George W. Bush, samt kongresspolitiker och diplomater, bland otaliga hedersgäster.

För många kändes det säkerligen vemodigt att se Michelle och Barack Obama – presidenten med höga popularitetssiffror – efter installationsceremonin, lyfta med presidenthelikoptern utanför kongressbyggnaden för vidare transport till Andrews Air Force Base och semesterresa till Palm Springs i Kalifornien eller vice-presidentparet Jill och Joe Biden ta tåget hem till Wilmington, Delaware. En polisman berättade om två incidenter, att anarkister satte några bilar i brand i centrala Washington, och krossade fönsterrutor. Åtminstone 200 personer arresterades. Men för övrigt syntes inga allvarligare störningar, med tusentals utposterade poliser, secret sevice-agenter och nationalgardister.

När vi var på väg in till National Press Club dök dokumentärfilmaren Michael Moore upp, som sade att han förespår ”en massa siffror – vi är i dåligt skick” (A lot of numbers, we are in bad shape). Moore, som tidigare förutspått en Trumpseger, talade på lördagens stora Women’s March on Washington.

Donald Trumps tal efter att han svurit presidenteden – ett klassiskt Trumptal utan grövre klavertramp – var en stingande attack mot etablissemanget och hans politiska åhörare, kongressledamöterna, på Capitolium, republikaner såväl som demokrater. Efter lunch, påbörjades den traditionella och pompösa marschen ner mot Vita Huset. Både den nyvalde presidenten och hans vice-president Mike Pence med hustrur gick ur sina limousiner för att promenera till fots, en tradition sedan Jimmy Carter, som säkerligen sätter skräck bland Secret Service-agenterna. På kvällen hölls ett antal baler, av vilka Trump- och Pence-familjerna besökte de tre officiella, där deras familjer dansade på scen.

Trumpsupportrarna i Washington var vilka vardagliga amerikaner som helst, som kommit från landets alla hörn, och utan inslag av den extremism som man såg vid Tea Party- och Glenn Beck-manifestationen 2010. ”He is one of us” eller han är en av oss, var det som bar fram Trump till presidentposten, enligt anhängarna. Han gav ”förlorarna” en röst, de kunde identifiera sig med honom, trots alla hans miljarder. Washington Post berättade i veckan om en ung man i Illinois, som var i en uppslitande vårdnadstvist, arbetar två jobb, och vars far fått cancer och vars mor förlorat sitt arbete, och nu tvingas åka långt för ett minimilönarbete. Den unge mannen började arbeta för Trumpkampanjen, och fick nu åka till presidentinstallationen i Washington och deltaga i en av presidentbalerna. Det är dessa människor Trump lyckades fånga upp i sin kampanj (liksom Bernie Sanders), som demokraterna ignorerat, och som Clintonkampanjen visade ringa intresse för.

Lördagens Women’s March on Washington blev en stark manifestation, som samlade hundratusentals deltagare och demonstranter i centrala Washington, många i de välbekanta rosa ”Pussycat”-mössarna, med talare som Madonna, Cher och Scarlett Johansson – samt Michael Moore. Detta var framför allt en manifestation mot Donald Trump, hans språkbruk och kampanjretorik som förolämpade många amerikaner, den sexism och kvinnoförakt som han givit uttryck för, även om budskapen varierade mycket, och arrangörerna sagt att det inte var en anti-Trump-demonstration eller pro-Hillary Clinton-manifestation. Många hade plakat med text om fri aborträtt, exempelvis. En stor kvinnofråga i USA, med ett kompakt abortmotstånd i vissa religiösa kretsar. Eller lika lön oavsett kön. En bitterhet över en mer högerinriktad politik kunde märkas bland dem som senare intervjuades på CNN. Men trots allt fick Trump en majoritet av de vita kvinnornas röster.

Väldigt många plakat och banderoller var fyndiga och roliga. Något som man ofta ser här i demonstrationer i Washington. Med texter som ”Impeach Putin’s Puppet” (Ställ Putins marionett inför riksrätt), ”Trump – Make Russia Great Again” (Trump – Gör Ryssland stort igen) med en bild på Putin, ”Trumpcare Makes Us Sick!” (Trumpcare gör oss sjuka!), eller ”You Can’t Comb Over Climate Change” (Du kan inte kamma över klimatförändringar). Andra ville se Michelle Obama som presidentkandidat 2020 med texten ”Michelle Obama 2020”. En som blev intervjuad på radio sade att han ville demonstrera mot Trumps ”hatagenda”. Men framför allt uppfattas den nye presidenten som oberäknelig, en person som ändrar uppfattning efter den senaste han talat med. Och därför finns en stor ovisshet inför framtiden.