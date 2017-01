Washington förbereder sig för presidentinstallationen

AT i Washington

På fredag den 20 januari klockan 12 svär Donald Trump presidenteden och blir USA:s 45:e president under en ceremoni på Capitolium i Washington, vilken utgör höjdpunkten på ett tredagarsfirande – med temat ”Make America Great Again!”.

Närvarande kommer de tidigare presidentparen Hillary och Bill Clinton och Laura och George W. Bush att vara, enligt tidningsuppgifter. Den 16-åriga sångerskan Jackie Evancho sjunger nationalsången och New Yorks kardinal Timothy Dolan och evangelisten och missionären Franklin Graham, son till Billy Graham, är bland de religiösa ledare, som deltar under ceremonin. Därefter bjuder kongressen på lunch, och paraden genom Washingtons gator börjar. På kvällen hålls tre officiella baler, och ett flertal inofficiella baler.

Presidentinstallationen inleds på torsdagen med kransnedläggning på Arlingtonkyrkogården och ett välkomstfirande, en utomhuskonsert vid Lincoln Memorial, på The Mall, det stora grönområde i centrala Washington, som sträcker sig från Kennedy Center förbi Vita Huset och till Capitolium. På lördagen deltar presidenten och regeringstjänstemän i en gudstjänst i Washingtonkatedralen, Washington National Cathedral.

Få detaljer har kommit ut kring firandet, men det lär inte bli samma festyra som när Barack Obama installerades för åtta år sedan – eller fyra för den delen. Då var det en folkfest av sällan skådat slag, och konsert med världsartister som Bruce Springsteen, U2, Beyoncé Jon Bon Jovi, Sheryl Crow, Renée Fleming, Shakira, Stevie Wonder och många fler. Det fanns en allmän optimism och tillförsikt i luften. Trump har haft svårt att få gehör från större artister, många vill inte förknippas med den kontroversielle fastighetsmagnaten. Han lär dock alltid ha varit förtjust i Hollywood-glamouren och stod tidigare på god fot med många inom branschen, men efter sin omstridda valkampanj är tongångarna annorlunda. Det lär dock bli The Rockettes från New York och kören The Mormon Tabernacle Choir.

Många organisationer har sökt tillstånd för att demonstrera, och det blir bland annat en kvinnomarsch på lördagen – Women’s March on Washington. Man förväntar sig mer än 100.000 deltagare. Däribland Hollywoodstjärnor som Scarlett Johansson, Debra Messing, Julianne Moore, Amy Schumer och Katy Perry, bland andra. För den som inte gillar den inkommande presidenten arrangeras den 19 januari en $200/person ”Peace Ball – Voices of Hope and Resistance” — eller Fredsbal på the Smithsonian National Museum of African American History and Culture (det nya afroamerikanska museet i Washington), som är utsåld. Kockkändisen José Andrés, skådespelarna Ashley Judd och Danny Glover, samt kongressmannen Jamie Raskin (Demokrat – Maryland) finns deltaga.