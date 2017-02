Psykologen

Yr av självgodhet eller stillasittande av missmod. Där vill vi inte hamna. Och svaret på den enträgna frågan om vårt eget värde slutar lätt illa.

Där måste vi mota Olle i grind, du är inte en produkt som skall synas, nagelfaras med köpmannens blick, du är människa och lika mycket värd som alla andra. Som människa.

Som konsertpianist kanske du inte är förstavalet. Som älskare till fru Andersson kanske du kommer först på tionde plats. Men som människa har du en given plats bara genom det enkla faktum att du är precis du.

Men visst: jag förstår det mänskliga i grubbleriet. Det är lätt att vi människor halkar in på frågan kring me, myself and I, och tittar oss sönder – med den andres blick.

Men om man lägger örat tätt mot människors psykologi, så hör man, att de inte talar med sin egen röst; när de lägger ut texten kring sina egna brister, så är det istället med en djävulsk buktalarröst, en röst som satt sig på en stol uppe bland trädtopparna – och där uppifrån skriker ned sina beskyllningar mot det lilla jaget.

Det är inte deras egen inifrånupplevelse. Utan de tar sig själva till objekt. Då blir det lite varianter, på någon otäck dokusåpautröstning, där man är ömsom dum, ömsom ful, värdelös och lite annat salt och surt. Det blir som att frågan kring ens eget värde nästan perverst går på autorepeat.

Och visst: vi människor skulle väl inte vara människor, om vi inte emellanåt avspjälkade oss från oss själva, och gjorde ett jämfotahopp ut ur vår kropp, och tittade på oss själva utifrån. Men blicken bör vara vänlig.

Uppgiften är närmast att med vilje tycka om oss själva – som en skjuts in i glömskan. Att älska bort oss från blickfånget. Så att inte den frågan står i vägen mellan oss och världen.

Ni skall därför unna er en kyss i motvind, trä upp era ansträngningar på ett smultronstrå, och ge er en klapp på axeln. För att glömma av er själva.

Eller som en äldre väninna till mig – som har en blandning av finess, gamla socialdemokratiska värderingar, samt två rågade skedar föreningsliv, och en rejäl konfirmation i kroppen – sa häromkvällen: ”Exakt vad jag tycker om mig själv är ganska ointressant, och man blir nästan mörkrädd när man hör alla ungdomar hålla på och tjata om att de vill ha bra självförtroende, innan de överhuvudtaget levt eller ansträngt sig, på min tid unnade man sig lite självrespekt framåt kvällskvisten, när man fullgjort sina plikter för dagen. Det fick räcka så.”

Låt det blir så också för er. Ni lever. Ni finns. Det räcker. Det är vackert i sig. Och egentligen är vi alla mer eller mindre lite halvdebila, mediokra och lite lagom attraktivt fulsnyggsöta. Det viktiga är att vi lever. Alla får vara med.

En människa är precis en människa. Och vi får vara därute. I vimlet. Och så får vi se vad som händer, när vi kolliderar med alla andra. Nåla därför inte upp dig själv som en insekt, håll inte på att värdera dig själv. Tänk istället roliga och nya tankar om dig själv. Bli ditt eget hem. Brist ut i fyrverkeri. Eller regn.

Och var din egen bästaste vän. Låt dig själv inträffa. Och åk på upptäcktsfärd ut i verkligheten, med jaget som en farkost. Med sinnena på vid gavel. Gör saker för andra, i kärlek, ansträng dig och bidra, så kommer kanske, som en liten bonus, små underbart härliga darrningar av självkänsla att hemsöka din kropp.