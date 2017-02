Alingsås turistbyrå prisas

Alingsås

Alingsås turistbyrå har utsetts till Årets turistbyrå för andra året i rad.

Det är besökarna på sajten Turistmål.se som har röstat fram Alingsås turistbyrå till Årets turistmål 2016 i kategorin turistbyråer.

– Jag blev jätteglad när samtalat kom idag om att vi har vunnit. Vi känner oss väldigt stolta. Och att det nu är andra året i rad vi får priset är förstås extra roligt, säger, säger Hanna Ahlström, turistinformatör på Alingsås turistbyrå.

Över 6 000 röster ramlade in i cirka 60 kategorier.

– Det är ett kvitto på att det företaget gör är helt rätt då det väldigt ofta är tidigare kunder och besökare som röstar på just sin favorit säger Per Berg, VD på Turistmål i Sverige AB.

