Gästbloggen

ANNIKA ANDERSSON

Ålder: 41 år

Bor: Villa i Vårgårda

Familj: Man och tre barn 4, 14, 15 år

Utbildning: Beteendevetare

Gör: Bloggare, Författare, Livsnjutare

Blogg: www.slowlivingbyannika.se

Annika Anderssons ledord är Allt har sin tid! Hon älskar secondhand och återvinning, försöker leva miljövänligt och ekologiskt och anammar alltmer Slow living som ger henne mer livskvalitet. Här delar hon med sig av sina tankar.

Tisdag 7 februari

Att vara sann mot sig själv

Har du någon gång stått framför spegeln där hemma, tittat på dig själv och sagt – det här gjorde du bra!? Har du någonsin tagit dig tid att betrakta ditt liv utifrån? Om du gjort det, vad såg du? När jag tar på mig några andra glasögon än mina egna och ser på mitt liv fascineras jag över vilken resa jag gjort så här långt. En resa som började på Hisingen i Göteborg, via ett par år på landet utanför Sollebrunn till Vårgårda där vi nu bor. En resa fylld av längtan efter mening och identitetsskapande.

Tonårstiden är förvirrande och omtumlande. Fast jag glömt en del av min egen kamp påminns jag ständigt om vilken berg- och dalbana det var genom mina två tonårsbarn. Det var en kamp på liv och död, att bli sedd och att vara någon. Idag på andra sidan 40-årsstrecket står jag med båda fötterna på jorden men en del av mitt huvud svävar fortfarande kvar där uppe bland molnen. Jag fortsätter drömma, längta och lära mig nya saker. Men numera är det mina val som gäller! Då var det andras förväntningar på mig som uppfyllde mitt tomrum. Idag uppfyller jag de drömmar jag valt att prioritera. Jag lever mer med mig själv, mer trygg i mig själv än jag gjorde då. Jag är mer sann mot mig själv idag! Vilka drömmar har du? Vilken längtan bär du i ditt hjärta?

Som kvinna i dagens Sverige är det ganska lätt att ta på sig för mycket. Vi är fostrande mammor, husliga fruar, effektiva i arbetslivet och springer maraton medan tvättmaskinen tvättar. Men vi tappar bort oss själva! Vi går in i väggen, sjukskrivs ett par månader och reser oss upp och fortsätter som om ingenting hade hänt. HUR GALET ÄR INTE DETTA!!! Den person vi får dras med 24/7 är oss själva och mot den personen är vi minst lojala. Vi är värda att sättas i första rummet! Du är värd att prioriteras och få uppfylla dina drömmar.

Nu har jag äntligen börjat prioritera den kvinnan som bor inom mig. En kvinna som inte bara är mamma, fru, arbetskollega eller träningskompis utan en alldeles fantastisk person som förtjänar att få förverkliga sig själv. Jag är sann mot mig själv när jag hellre går på bio med tonårsbarnen än ställer mig och diskar den där disken. Jag är sann mot mig själv när jag åker iväg en helg på retreat alldeles själv för att återhämta mig och läka. Jag är sann mot mig själv när jag inser att förändringen måste börja hos mig själv först. Hur är du sann mot dig själv?

Slow Living handlar för mig om att prioritera det som är viktigt, det som faktiskt har betydelse och är hållbart i längden. Idag väljer jag att säga ja till sådant som ger mig något värdefullt för resten av min livsresa. Livet är för kort att ödslas på sammankomster eller aktiviteter om de inte bär på hälsosam bestående frukt. Vad den hälsosamma frukten består utav vet bara du själv. För mig personligen behöver jag ha mer stillhet och mer tid att reflektera. Vad behöver du?

Måndag 6 februari

I landet Sverige är alla lite lagom utmattade

Jag blev så glad när jag fick möjligheten att dela en del av mitt liv med er här. En tacksamhet som för ett år sedan hade varit omöjligt att känna. Förra året blev jag sjukskriven i utmattning och blev en siffra i Försäkringskassans statistik. Inte var det helt överraskande eller helt oundvikligt. Just då hade jag kämpat för länge, för intensivt med både arbete och studier. Nu mår jag bättre och prioriterar annorlunda. Denna veckan vill jag dela en bit av min livsresa med er i en förhoppning om att ni sätter ned foten i tid, innan väggen kommer. Livet är till för att njutas av och levas fullt ut!

Till vardags arbetar jag som läkare, kock, banktjänsteman, trädgårdsmästare, taxichaufför, hushållerska och psykolog. Jag är alltså mamma till tre barn och fru till en man. Men jag är också chefredaktör, reporter, fotograf, redigerare, researcher och ansvarig utgivare av The Slow Living Podcast. Jag är bloggare och driver Slow Living by Annika och är medlem i Influencers of Sweden (Sveriges branschorganisation för Social Media Influencers) som är samlingsplatsen för kreatörer inom sociala medier.

För två år sedan blev jag med bok och kunde titulera mig som författare. Under denna skrivprocess var jag tvungen att stanna upp och se på min liv så långt med lite nya ögon. Boken Fötternas bekännelse blev ett slags vittnesbörd där jag insåg hur viktigt det är att vi vågar och verkligen tar oss tid att göra aktivt medvetna livsval. Det är bara vi själva som kan bestämma hur vi vill omfamna livet och därigenom också vilka kriterier vi sätter på ett s.k. lyckat liv.

Idag är jag fortfarande mamma till tre barn och fru till en man. Men med en tung erfarenhet i ryggsäcken försöker jag nu leva lite visare och mer hållbarare. Jag brinner för människors oinskränkta värde och detta har mynnat ut i att jag börjat prioritera den viktigaste personen i mitt liv, nämligen mig själv. I jantelagens Sverige får man inte sticka ut eller lyckas för bra. Här är vi alla lagom lyckliga och lagom utmattade.

Det finns en livsstil eller ett tankesätt som går under namnet Slow living. Detta innebär att man börjar leva mer medvetet, i nuet och lite långsammare. Att gå från stress till balans och att prioritera hälsa, tid och miljö på ett hållbart sätt. Hur börjar man då?

Tre enkla steg;

stäng av notisfunktionen för alla sociala medier på mobilen (kolla av endast på morgonen och kvällen),

(kolla av endast på morgonen och kvällen), avsätt tid för att göra lustfyllda saker (promenader, läsa bok, baka, skapa)

(promenader, läsa bok, baka, skapa) prioritera sömnens välgörande gåva (bättre sömn läker kroppen och sinnet).

Svårare än så är det inte att börja. Men hur du kan utveckla Slow living även på andra områden tänker jag berätta mer om under veckan som kommer.

