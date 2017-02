Formbesked med silverglans för Johanna

Friidrott

Alingsåstjejen Johanna Holmén-Svensson visade under helgens JSM-tävlingar att hon är i fin form inför kommande helgs stora SM.

– Ett väldigt skönt kvitto att få, säger hon efter att ha säkrat silver på 60 meter häck.

En hård höst- och inomhussäsong börjar ge resultat för Johanna Holmén-Svensson.

Det syntes när hon sprang snabbt, riktigt snabbt, på såväl 60 meter slätt som häck under JSM-tävlingarna i helgen. Hennes 8.61 i häckfinalen gav silver.

– Riktigt roligt! Jag satte även nytt personligt rekord på 60 meter (7.74) och det är klart att man är jättenöjd med silver i häck. Men jag var bara en ynka hundradel från mitt pers i häckfinalen, det grämer mig lite, säger Johanna med ett skratt och berättar om lite oflyt under starten:

– Det blev en omstart i häckfinalen och vi hann bara springa en häck innan den togs om. Men jag kände att jag fick tidernas start där så man kände liksom bara ”nej!”, haha.

Hur är formen inför SM?

– Kroppen känns faktiskt svinbra. Konkurrensen på SM är hur tuff som helst, den korta häcken i Sverige på damsidan just nu är fruktansvärt bra med säkerligen tio tjejer inom en tiondels marginal. Det blir till att sätta nytt personligt rekord redan i försöken känns det som.

Det stora målet för Johanna Holmén-Svensson är dock inte korta häcken utan 400 meter häck i sommar.

På vägen dit har hon tränat hårt för att bli snabbare.

– Det kände jag igår (söndag) att jag verkligen hade blivit också, en riktigt skön känsla att få ett sånt kvitto. Att man vet att man tränat rätt och att det ger resultat.

Taggad inför helgen?

– Jag är grymt taggad! Kroppen känns som sagt bra och nu handlar det bara om lättare träning i veckan för att ladda på så mycket som möjligt inför tävlingarna.