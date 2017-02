Frågetecken kring Trumps utrikespolitik

AT i Washington

Frågetecknen är många kring Trumpadministrationens utrikespolitik, och ännu finns inte en klar inriktning.

Donald Trump var i valrörelsen mycket kritisk mot Irakkriget och uttalade sig positivt om Vladimir Putin och bekämpning av IS, men i övrigt var politiken otydlig. Neokonservatism har under senare år varit den ledande ideologin bland många republikaner och låg bakom Irakkriget, USA:s kanske största utrikespolitiska blunder under senare tid. Dess ideologer i Washington bekämpade Trump med näbbar och klor under valrörelsen.

Många har idag – efter mindre konfliktfyllda år med Obama – glömt kritiken mot president George W. Bush under 2000-talets första år, då hans administration utmålade Saddam Husseins möjliga massförstörelsevapen som det största hotet mot världsfreden. Hillary Clinton ansågs som en utrikespolitisk hök, och hennes påtryckningar för att störta Libyens Khadaffi är allmänt omtalade, något som president Obama nämnt som sitt största utrikespolitiska misstag. Kritiker anser idag att detta bidragit till kaoset och flyktingkatastrofen i landet, liksom den arabiska våren till den största flyktingvågen i modern tid.

Idag har istället Bushs hårdföra politik tagits över av Donald Trump, men med en annan inriktning, isolationism. Neokonservatism har bytts ut mot skepticism mot internationalisering och globalisering. Men redan nu ses en uppluckring, med besök av Japans och Kanadas premiärministrar, och Storbritanniens Theresa May var den första utländska visiten i Vita Huset. Det är alltså ovisst var Trumpadministrationen till slut landar i de internationella relationerna.

Presidenten säger att han vill ha goda förbindelser med Ryssland, och verkar ovillig att kritisera Putin, även om hans FN-ambassadör Nikki Haley gjort det, och osäkerheten är stor kring de fortsatta sanktionerna mot Ryssland. Utrikesminister Rex Tillerson ville inte ha stridbare och kontroversielle John Bolton som sin andreman och Trump sade nej till Tillersons förslag, Elliott Abrams, efter att Abrams varit kritisk mot Trump i valrörelsen. Både Bolton och Abrams är utrikespolitiska hökar.

I hetluften just nu är säkerhetsrådgivaren Michael Flynn efter att ha haft ett telefonsamtal med Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak innan Trump installerades som president. Kontroversen gäller huruvida Flynn diskuterat ett upphävande av de amerikanska sanktionerna mot Ryssland efter att Trump tillträtt presidentposten. Detta skulle bryta mot lagen om att privata medborgare inte får engagera sig i utrikespolitik.

Protesterna var omfattande mot presidentens inreseförbud för medborgare från sju övervägande muslimska länder (Syrien, Irak, Iran, Jemen, Somalia, Libyen och Sudan), och det lär dröja innan frågan slutgiltigt lösts. Dessutom har räder utförts mot illegala invandrare eller papperslösa den senaste tiden. Liknande räder genomfördes under president Obama, men han prioriterade immigranter, som ansågs som ett säkerhetshot mot landet eller kriminella. Fler än två miljoner människor deporterades under Obama, vilket gav honom smeknamnet ”Deporter in Chief”. Omförhandling av frihandelsavtalet NAFTA (med Mexiko och Kanada) och byggandet av muren mot Mexiko är andra frågor, där det råder osäkerhet.

Det som kanske mest berör Europa är huruvida Trumpadministrationen kommer att kräva att NATO-länderna ökar sina försvarsutgifter, eftersom USA till stor del täcker NATO-budgeten, och endast fyra länder – Storbritannien, Estland, Polen och Grekland – når upp till det fastställda målet. Detta skulle också kunna påverka Sverige. Detsamma gäller ESTA-programmet (visumfrihet till USA), där ett antal kongressledamöter 2014 ville genomföra restriktioner för länder, vars medborgare åkt till Mellanöstern för att strida för IS. President Obama införde 2016 begränsningar i programmet (bland annat för dem som besökt vissa muslimska länder de senaste fem åren), och det återstår att se om det blir ytterligare restriktioner.