Framtidsveckan kan räddas

Nu säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Staffan Albinsson (C) att nämnden har pengar som kan rädda Framtidsveckan, om en ansökan kommer in till kommunen

Framtidsveckans vara eller icke vara har blivit en följetong. Staffan Albinsson (C) ger sig nu in i diskussionen. Han konstaterar i ett mejl till AT att det finns poänger med den kommunala satsningen Attraktiva Alingsås, som kommunen presenterade i fredags.

”Men att det skulle ersätta föreningslivets Framtidsveckan är inte självklart”, skriver han.

Han har nu tagit upp frågan om ett eventuellt ekonomiskt stöd till Framtidsveckan, på ett möte med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

