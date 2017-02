Hett försäsongsderby stundar

Fotboll

I helgen drar träningsmatchandet igång på allvar i den lokala fotbollen. Ett möte som tilldrar sig extra intresse är det mellan Alingsås IF och Gerdskens BK. AT tog pulsen på tränarna inför derbyt.

Fredrik Gustafsson, spelande tränare i Gerdskens BK

Hur står det till i GBK-lägret?

– Förutom alla skador och sjukdomar så är läget bra (skratt). Det har varit mycket skit i februari, som det alltid är under den här månaden, och vi har sällan varit fler än 16 man på träningarna. Det har gjort att vi inte riktigt fått med alla vi velat i full träning.

Hur tar ni er an mötet med AIF?

– Jag har snackat lite med Per Krantz i AIF och vi har samma syn på matchen, att vi spelar med de som tränat mycket och visat framfötterna. Men samtidigt vill vi också testa lite olika spelare och först senare under försäsongen steppa upp och hitta en startelva. Nu får alla chansen så vi kan se dom i matchsituation.

Hur känns det att vara tränare?

– Det känns bra! Sen är det ju så att jag tränar lika mycket själv också. Jag och Lars-Petter Björk lägger upp träningarna tillsammans men han har ett övergripande ansvar medan jag är med ute på plan. Där får man inte alltid samma överblick så det har hänt att jag klivit åt sidan ibland för att kunna se helheten. Backlinjen och försvarsspelet i stort är ju mitt ansvar.

Har några i GBK stuckit ut lite extra hittills?

– Jag vill inte nämna några specifika namn så, men det är ett par stycken som sett väldigt pigga och spännande ut, det måste jag säga.

Calle Skoglöf, assisterande tränare i Alingsås IF

Hur står det till i AIF-lägret?

– Helt okej måste jag säga. Vi har kört på riktigt hårt i drygt fem veckor och haft sjukdomar och skadekänningar nu mot slutet. Men det är så det brukar vara. Annars ser det bra ut, vi kör på lika hårt som dom gjorde förra året om inte till och med hårdare.

Hur tar ni er an mötet med GBK?

– Vi kommer gå runt rätt bra på de spelare som är tillgänliga och som varit med mycket. Det blir nog samma som i Gerdsken, runt 16 man kan jag tänka mig. Nu i början handlar det mycket om att bara börja känna på det och se hur vissa spelare klarar sig i vissa positioner. Att få höra hur dom tänker om sina roller.

Hur känns det att vara tränare?

– Det är jäkligt roligt! I början är det också lite svårt, det är en del saker man kanske inte tänkt på innan som är rätt svårt som tränare, men det är mest väldigt roligt. Självklart är man lite sugen på att kliva in och vara med ibland, men kroppen säger ifrån. Mina baksidor är sådär just nu.

Har några stuckit ut lite extra i AIF hittills?

– Man ser ju hur bra Andreas Johansson är och hur viktig han kommer vara om han är frisk. Sedan tycker jag Oliver Östlind ser stark ut, han har till och med börjat gymma (skratt). Även Rickard Hedberg och Adam Borhammar Wallin ska bli roliga att följa.

Övriga träningsmatcher:

LÖRDAG

Annelund – Mariedal 13.00 Mörlanda B

Fristad – Herrljunga SK 12.00 Hedens IP

Skepplanda – Säven/Hol 12.00 Forsvallen

Vårgårda IK – Tidaholm 12.00 Tånga hed

SAIK herr – Halvorstorp 14.00 Nya Bjärkevi

SÖNDAG

Mariedal – Alingsås KIK 14.00 Kransmossen 1

MÅNDAG

Vårgårda IK FK – Holmalund 19.00 Tånga hed C

Södra Härene – Gerdsken U 18.15 Björkvallen