Ny misstänkt anlagd brand i Herrljunga

Herrljunga

Polisen bekräftar nu att gymbranden i Herrljunga var anlagd.

I helgen brann det utanför Starsprings fabrik, och allt tyder på att även den branden var anlagd.

Det var under lördagseftermiddagen det började brinna i wellpapp utanför Starsprings i Herrljunga. Räddningstjänsten lyckades släcka branden innan den spred sig till den intilliggande byggnaden. Hos polisen tror man att branden var anlagd.

– Under dagen har jag fått in tips om fler misstänkta brandplatser i närheten av fabriken, men där elden inte har tagit sig, berättar kommunpolis Robert Möörk för AT på måndagen.

Polisen sökte i lördags av området med hund och kunde då säkra flera spår.

– Det är föremål som vi har skickat till teknisk undersökning, berättar Robert Möörk.

Däremot har det ännu inte kommit in några vittnesiakttagelser. Har man sett något misstänkt som kan ha med branden utanför Starsprings att göra är polisen därför tacksam om man hör av sig till dem.

Letar kopplingar

Mats Axelsson hos Alingsåspolisen bekräftar nu att branden som totalförstörde MaxFitness i Herrljunga för snart en månad sedan var anlagd, precis som man har misstänkt. Det visar kompletterande analyssvar från den tekniska undersökningen. Däremot har polisen fortfarande ingen misstänkt gärningsman.

– Vi fortsätter jobba brett och intensivt.

Tror ni att det finns något samband mellan gymbranden och branden vid Starsprings?

– Herrljunga är inte jättestort, så varje brand som sker där är ju intressant för vår utredning, säger Axelsson. Vi kommer att titta på alla eventuella kopplingar.

Finns det i nuläget något som tyder på det?

– Nej, vi ser inget direkt samband nu, men det vet man ju aldrig.

Helgens brand har väckt stor oro på Starsprings där man ska ha höjt säkerheten på flera sätt. AT har sökt företagets vd NilsEric Stjerna för en kommentar, men inte lyckats nå honom.