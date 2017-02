Nya USA-ambassadörer med ny president

AT i Washington

Några av de mest populära uppdragen för dem som bidrar ekonomiskt till politiska kampanjer i USA är att utnämnas till amerikansk ambassadör på en av prestigeorterna. Och bland dem räknas London, Paris, Berlin, Rom, Madrid, Tokyo, Beijing och Moskva.

Till de politiskt känsliga som Moskva och Beijing tillsätts ofta politiskt erfarna ambassadörer, med expertis inom området. Medan till traditionellt allierade går utnämningarna mer som en belöning för stöd i valkampanjen och politiska kontakter – än till karriärdiplomater. Detta innebär att kvalifikationerna inte nödvändigtvis finns där, och fingertoppskänslan ibland saknas.

Som när Obama-bidragsgivaren och hotellkungen George Tsunis pinsamt nog inte kunde svara på elementära frågor om sin blivande postering, Norge. Förolämpade norskamerikaner mobiliserade senatorer från Mellanvästern (där många amerikaner av skandinavisk börd bor) för att rösta emot ett godkännande av Tsunis, som bland annat talade om ”Norges president” och kallade koalitionspartiet Framstegspartiet för en extremgrupp. Efter 23 månader utan ambassadör i Norge, drog Tsunis tillbaka sin kandidatur.

Och när Obama-donatorn och Volvohandlaren Don Beyer, Jr. från Virginia, utanför Washington, blev USA:s ambassadör i Schweiz och Liechtenstein 2009-2013, var kommentaren att han borde blivit ambassadör i Stockholm istället, på grund av sin Volvoförbindelse. Volvo är ett mycket populärt bilmärke i just Washingtonområdet. Don Beyer, som också varit ordförande för the National Volvo Retailer Advisory Board, är idag kongressledamot för Virginias 8:e distrikt. Och presidentdottern Caroline Kennedy var ambassadör i Tokyo under president Obama.

Nu är det alltså dags för den nya administrationen att tilldela politiska donatorer – mångmiljonärer och miljardärer – prestigefyllda ambassadörstitlar. Ännu har inte framkommit vem som skall få flytta till London och Paris, men den erfarne republikanske Iowa-guvernören Terry Branstad lär bli placerad i Beijing. Vilket säkerligen är en fördel med tanke på Trumps kontroversiella utspel mot den asiatiska stormakten. Iowa är en ”swing-state” som Trump vann med hjälp av Branstad.

Konkursadvokaten David Friedman, som representerat Donald Trump och the Trump Organization, har utnämnts till ambassadör i Israel. Han har sagt att han skall flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Men i övrigt har det varit ganska tyst kring eventuella nomineringar. Administrationen har ju, som allmänt bekant, haft mycket annat att stå i sedan starten den 20 januari. Och det lär nog dröja ännu ett tag till innan Sverige får sin nya ambassadör.