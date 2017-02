Onödigt spännande i Solnahallen

Handboll

AHK såg ut att gå mot en komfortabel och stabil bortaseger mot Ricoh. Med bekväma 26-20 med tio minuter kvar skulle matchen bara spelas av, istället kröp Ricoh närmare och gav matchen dramatik. Alingsås höll till slut undan och vann med 27-26.

Alingsås HK befäster serieledningen i handbollsligan efter seger mot Martin Boqvist’s Ricoh på söndagskvällen. Matchen, som Alingsås styrde från första minut, var en bekväm tillställning för Mikael Franzéns mannar. Beskrivningen av en bekväm seger kom emellertid av sig när Alingsås gjorde det onödigt spännande på slutet.

– Det var lite väl onödigt såklart. Vi satt redan i bussen på väg hem de sista minuterna, säger tränare Mikael Franzén.

Alingsås satte högsta fart direkt och via landslagsstjärnorna Jesper Konradsson och Max Darj kunde man gå upp i en betryggande tremålsledning bara efter några minuter. Ledningen höll laget sedan under matchens gång, där man som mest var uppe i en sexmålsledning. Ricoh, som byggde sitt anfallsspel via mittnian Henrik Olsson, hade större problem att hitta nätet än Alingsås. Även tidigare AHK-spelaren Erik Östling hotade sitt forna lag vid ett par tillfällen, men Solnalaget saknade för dagen det där lilla extra.

För AHK kunde man tämligen enkelt sätta sin chanser, där man fördelade ut målskyttet väl under matchen. Andreas Flodman och Magnus Persson var för dagen hetast med sju respektive fyra mål. Alingsås gick till pausvila med ledning 16-12.

Den bekväma ledningen befäste man i den andra halvleken och matchen som spelades inför en liten publikskara i Solnahallen blev alltmer avslagen. Alingsås fortsatte att göra enkla mål och när Max Darj satte 22-16 tio minuter in i andra trodde de flesta att tåget skulle gå för hemmalaget.

– Det är ju ingen ”Dortmund-stämning” här precis. Men vi visste på förhand att i Solnahallen får man inget gratis, och det förbereder vi oss för. Då krävs det av oss att vi laddar ännu mer, och det tycker jag vi hanterar bra. Vi för ju matchen från första stund, undantag de sista minuterna då, säger Franzén.

Ledningen på sex bollar höll man tills det var tio minuter kvar och då kastade Martin Boqvist in timeout-kortet för att för sista gången försöka få liv i matchen. Timeouten skulle bli lyckad för hemmalaget, då man successivt åt sig in i matchen igen. AHK-spelarna verkade ha inkasserat segern alldeles för tidigt och Ricohs reduceringsbollar ramlade in tätt bakom Richard Frisk.

Med en halv minut kvar satte Ricoh 26-27 och trots att Jesper Konradsson fick öppen gata till att definitivt avgöra matchen, så förvaltade man inte chansen. Ricoh fick en sista möjlighet till kvittering, men tiden var för knapp. Ett frikast och uppställd mur efter slutsignal fick hemmalaget till, men som man ofta ser vid sådana lägen, förvaltades det inte.

En onödig dramatik på slutet för Mikael Franzén, men två poäng och ny seger skrivs upp på kontot.

– Det är en stabil insats utan att övertyga. Vi hade förberett oss på ett Ricoh med Ola Pewik, och nu kom inte han till start. Det blir lite annorlunda för oss då, men Ricoh gör det bra idag. De smygkämpar och har ett hyggligt försvarsspel, där de hela tiden vill dra ner tempot för oss, säger Franzén och fortsätter:

– Nu gäller det att ladda batterierna för RIK hemma, nu behöver vi inte åka till den här hallen mer och det är skönt. Vi tar sex poäng av Ricoh och det får vi såklart vara nöjda med.