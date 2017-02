Parkeringen dubbel så dyr!

Alingsås

”Alingsåsare” påstår att det är gratis att parkera i Estrad. Enligt vad som framgår på Estrads hemsida, står det 10 kronor per timme och 40 per heldag. För bara ett par veckor sedan kostade det 20 kronor per heldag så man har alltså höjt avgiften med 100 procent!

Problemet med parkeringsgaraget är dock knappast priset, även om det höjts mycket kraftigt, utan strulet med betalningen, som tar lång tid (när det fungerar) och utsattheten man känner när man befinner sig i garaget.

Inget ont om Estrads parkering som sådan men inte en parkering man väljer om man skall fika eller göra några ärenden i staden.