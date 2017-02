Tågstoppet har hävts

Alingsås

Nu rullar tågtrafiken till och från Göteborgs central igen. Men räkna med förseningar.

Trafikverket gick vid 14.30-tiden ut med ett meddelande att all tågtrafik till och från Göteborg central har stoppats.

– Det jag kan säga är att det är att något eller några tåg har hotats. Vi har stoppat allt trafik till och från centralen i Göteborg, säger Lennart Helsing, presskommunikatör på Trafikverket.

Polis har bekräftat att orsaken är ett bombhot som riktats mot ett tåg som var på väg in mot Göteborg central. Enligt uppgifter från polis handlar det om ett tåg på väg från Stockholm till Göteborg som har utsatts för hot under färd. Tåget stoppades innan det kom in till Göteborgs central och de cirka 150 passagerarna evakuerades.

Polis inledde en så kallad särskild händelse och nationella bombskyddet och räddningstjänst kallades till platsen.

Sent på torsdagens eftermiddag meddelade polisen att man inte har hittat något farligt föremål på det aktuella tåget. En förundersökning angående grovt olaga hot fortsätter. I nuläget är ingen gripen.