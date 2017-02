Totalt utklassade i Nolhagahallen

Innebandy

Division I är nu ett faktum för IBK Alingsås. Detta, efter att suveräna serieledaren Jönköpings IK på lördagseftermiddagen hade kattens lek med råttan med hemmalaget. Jönköping säkrade seriesegern och kvalspel till SSL genom att vinna med hela 18-4.

– Vi är för tunna helt enkelt, det funkar liksom inte. Med Rasmus och Alfred borta och sedan sjukdomar på Sagré och Emil. Vi behöver ha tre kedjor som kan kriga och jobba, sedan att det rinner iväg är inte så mycket att säga om idag, säger Pelle Erlandsson till AT-sporten efter matchen.

IBK Alingsås var tvungna att ta samtliga poäng mot spelskickliga Jönköping, för att på något sätt ge fortsatt liv i kampen om överlevnad i allsvenskan. Det började också lovande när Kevin Keijsner elegant chippade in 1-0 efter 23 sekunder. Jönköping, med tre fulla kedjor som hela tiden oroade nere hos Kristian Kjell kunde dock kvittera och ta ledningen ganska så omgående efter Alingsås ledningsmål.

Alingsås höll jämna steg med Jönköping under den första perioden, där man försvarade på ett heroiskt sätt och täckte skott efter skott med samtliga kroppsdelar. Kedjan med Kevin Keijsner, Alessandro Johansson och Andreas Glännbro hotade även framåt när tillfället gavs.

– Vi spelar stundtals ganska bra tycker jag och gör det bra framåt. Sen är det ju så många fler alternativ för dom, de spelar ju olika uppspelsvarianter hela tiden när de går till anfall. Den skickligheten har inte vi tyvärr, säger Erlandsson.

Klasskillnad mellan lagen

Jönköping tryckte in 4-2 med halvminuten kvar av den första perioden och när andra perioden startade satte gästerna gasen i botten. Laget tilläts göra sex mål under mellanakten och fick Kristian Kjell att tacka för sig och uppgivenheten hos hemmalaget var tydlig.

– De är skolade innebandyspelare och de har full kontroll hela tiden. Vi skulle ligga lågt och kontra, men vi orkar inte med. Skillnaden är för stor mellan lagen, säger backen Alexander Jonsson.



Gästerna trummade vidare under den tredje perioden och pulveriserade IBK’s försvar under sluttampen av matchen. Sekretariatet fick anteckna så pennan glödde när målen haglade in bakom Viktor Petersson i hemmamålet.

Under matchens sista två minuter gjorde Jönköping fyra mål och de flesta IBK-spelarna ville bara att eländet skulle ta slut. När slutsignalen ljöd i Nolhagahallen stod det 4-18 på tavlan och Alingsås kunde konstatera att det blir spel i lägre serie nästa säsong.

– Vi sa ändå att vi skulle köra fullt ut till tredje, men när vi är på plan gör vi inte jobbet. Vi vinner inga andra bollar eller någonting, säger Alexander Jonsson och resonerar samtidigt om framtiden:

– Det är bara att köra på, vi möter bra innebandyspelare och tar lärdom av det. Vi blir också bättre i och med det, skillnaden är ju stor mellan allsvenskan och division I. Trots många bortfall under säsongen tycker jag faktiskt att vi har gjort det bra ändå.

Läs mer om matchen och kommentarer från spelare i tisdagens AT