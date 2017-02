Trumps i kylan efter politisk berg- och dalbana

AT i Washington

Att familjen Trump inte är populär inom amerikanska media-, mode- och filmkretsar och andra delar av den amerikanska eliten är inget nytt. Man ville se Hillary Clinton som president. Men efter presidentens rivstart befinner sig familjen än mer ute i kylan.

Inte minst sedan exekutivordern att stoppa medborgare med visum från sju övervägande muslimska länder att komma in i USA, vilket ledde till omfattande protester. Till och med den förre norske statsministern Kjell Magne Bondevik, som ankom med diplomatpass, blev förhörd på Dulles International Airport under en timma, då han hade en iransk inresestämpel i passet.

Bondevik skulle deltaga i den traditionella National Prayer Breakfast, en sammankomst i Washington av frireligiösa eller evangelicals, som ordnas årligen, och där den amerikanske presidenten brukar tala. Denna gång Donald Trump, som angrep Arnold Schwarzeneggers lägre tittarsiffror på ”The Apprentice”, än när presidenten ledde programmet.

Ett flertal modedesigners i New York har också uttalat att de inte vill klä landets första dam, Slovenienfödda Melania Trump. Däribland kände Marc Jacobs, tidigare hos Louis Vuitton. Det blev i slutändan Ralph Lauren, som skapade den ljusblå Jackie Kennedy-inspirerade installationsoutfiten.

Lauren förklarade att det här var landets första dam, och att han klär både demokrater såväl som republikaner och inte lägger några politiska värderingar i detta. Den vaniljfärgade galaklänningen stod fransmannen Hervé Pierre för. Han har tidigare arbetat för New York-designerna Oscar de la Renta och Carolina Herrera.

Några som inte kände samma avsmak som ett antal New York-designers var italienarna Dolce & Gabbana och Armani. Den förstnämnda duon stod för Melania Trumps svarta nyårsklänning, något som Stefano Gabbana stolt twittrade om och tackade henne för, vilket fick mothugg. Giorgio Armani sade att han gärna klär Mrs. Trump.

”Det är mitt jobb, varför skulle jag inte klä en vacker kvinna om hon bad mig om det?”

Nu senast berättar The Washington Post om att Laosfödda inredningsarkitekten Tham Kannalikham är Trumps val för att inreda familjens privata bostad i Vita Huset. Inte mycket är känt om henne, och hennes inredningsstil, då hennes instagramkonto är privat och hennes hemsida kräver ett lösenord.

Washington Post rapporterar också om att det finns en hel del frågetecken kring årets version av White House Correspondents’ Association Dinner den 29 april, en tillställning arrangerad av Vita Hus-korrespondenternas organisation, en välgörenhetstillställning, som under senare år dragit till sig allehanda celebriteter, politiker, mediafolk och Hollywoodskådisar. Särskilt efter att Barack Obama blev president.

Det är en vecka av ”hype” och yra, där många nyhetskanaler ordnar evenemang kring middagen, men efter Trumps attacker på massmedier, är entusiasmen inte på toppnivå. Vanity Fair och the New Yorker ställer in sina fester i år, rapporterar New York Times. Och Washington Post spekulerar i om anledningen kan vara att tillställningarna detta år – på grund av Trump – attraherar få Hollywoodtyper.