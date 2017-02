Tv-gudstjänster spelas in i Horla

Vårgårda

Under helgen spelar SVT in fyra gudstjänster i Equmeniakyrkan Storsjöstrand. AT hälsade på vid inspelningen.



I kyrksalen står barnkören och soundcheckar under ledning av SVT:s filmteam. Det är mycket som ska falla på plats när det väl är skarpt läge. Solosången måste höras, kameraåkningarna ska klaffa, och ljuset måste vara rätt.

Sedan i torsdags har filmteamet varit på plats för att rigga, och på fredagen spelade pastorsparet Gustaf och Linda Danielsson in sina predikningar. På söndagen är det dags för församlingen att göra en insats.

– Då spelar de in den gemensamma sången med besökarna i kyrkbänkarna, berättar Gustaf.

För ett och ett halvt år sedan anmälde församlingen sitt intresse för att medverka i SVT:s gudstjänstprogram. Efter att SVT kommit på besök kom klartecknet i somras. Fyra gudstjänster från Storsjöstrand skulle spelas in, och sändas den 26 mars, 2 april, 9 april och 23 april.

– De här gudstjänsterna ska inte vara annorlunda jämfört med våra vanliga. Vi vill spegla hur det ser ut här i vanliga fall, vi ska inte hotta upp det bara för att det är på tv, säger Gustaf.

Att spela in predikningar med bara tv-teamet som åhörare var däremot lite annorlunda, påpekar Linda.

– Det var en lite konstig situation att titta ut över alla tomma bänkar. Men jag försökte prata som jag brukar.

