Viktor åker på drömturné

Herrljunga

VIKTOR STENQVIST

Ålder: 28 år

Familj: Mamma Heléne, pappa Jan-Olof, syskonen Linnéa och Hugo samt flickvännen Evelina.

Bor: Örebro.

Gör: Är ljudtekniker. Jobbar även extra i en musikaffär.

Intressen: Löpning, träning och matlagning. Hänga i Norrland med flickvännen och umgås med vänner och familj.

Aktuell: Ska åka på turné till Sydamerika med metalbandel Narnia.

Han tvekade att utbilda sig till ljudtekniker för att branschen kändes osäker. Men visst gick det att försörja sig på drömyrket.

I vår drar Herrljungasonen Viktor Stenqvist till Sydamerika på turné med metalbandet Narnia.

– Man får nästan nypa sig lite i armen, säger han.

Bara att få jobba som ljudtekniker åt Narnia känns stort för Viktor Stenqvist – bandet han följt sedan han var tonåring. Att han nu dessutom ska få följa med dem på en stor turné i Brasilien och Argentina känns nästan för bra för att vara sant.

– Det kommer bli fantastiskt kul, tror jag. Ett riktigt äventyr! Man får nästan nypa sig lite i armen…

Ja, det är en dröm som går i uppfyllelse, slår Viktor fast. Sin första Narnia-konsert gjorde han i augusti förra året. Sedan dess har han även hunnit med en kortare Sverigeturné och några spelningar i Holland och Schweiz tillsammans med bandet.

Inget att tveka på

Viktor berättar att han har varit bekant med Narnias gitarrist Carl-Johan Grimmark i flera år.

– Jag tog en gitarrlektion hos honom när jag gick på gymnasiet. Sedan dess har jag stött på honom och de andra i bandet i lite olika sammanhang.

En dag kom Grimmark in i den musikaffär i Örebro där Viktor Stenqvist extraknäcker. Han fick då veta att bandet sökte ny ljudtekniker.

– Tio minuter senare ringde deras sångare Christian Liljegren… och det var inte så mycket att tveka på. Det var bara att hoppa på tåget, menar Viktor.

Haft eget band

Att han skulle bli ljudtekniker var inte alls självklart även om han alltid haft ett stort musikintresse och själv hade ett band under högstadieåren i Herrljunga. Efter några års industrijobb på hemmaplan flyttade Viktor som 21-åring till Sälen för att säsongsjobba.

Då visste han fortfarande inte riktigt vad han ville jobba med i framtiden. Såsmånigom valde han att läsa musik- och ljuddesign på Karlskoga Folkhögskola – men tvekade fortfarande inför yrkesvalet.

– Jag sökte till Musikproduktionsprogrammet i Örebro men det var faktiskt nära att jag aldrig gick på den intervjun. Det kändes som en alltför osäker bransch, berättar Viktor som ändå gjorde intagningsprovet – och kom in.

Jobbar med storheter

Idag har han en egen studio i Örebro och jobbar både med liveevent och studioproduktioner. Han tycker att båda har sin charm.

– I studion kan jag påverka musiken och soundet mer, men det är kul med spelningar också. Man får energi av att se bandet gå igång. När det är riktigt bra sitter jag bara där och njuter.

Viktors dröm är ändå att kunna mixa i studion på heltid. Nyligen producerade han Alingsåsbandet The Grand New Wrongs platta som släpptes nu i januari. Bland artisterna som han har jobbat med finns storheter som Eric Gadd, Bo Kaspers Orkester och Ebbot (i Soundtracks of Our Lives).

Vilken artist har varit roligast att jobba med hittills?

– Det var väldigt roligt att jobba med Sophie Zelmani, en trevlig tjej som hade en jätteduktig gitarrist med sig. Jojje Wadenius och Cleobandet var också kul att jobba med. De är så otroligt duktiga musiker! Vi hade inte ens någon soundcheck.

Förkärlek till hårdrock

Viktor är uppvuxen med hårdrock och har en förkärlek till rock och metalmusik, men har inget emot att jobba med andra genrer också.

Hur känd är du egentligen i branschen?

– Jag kan inte säga att jag är så där jättekänd. Folk i Örebro vet väl vem jag är. Jag är med på många event här, men jag är ju inte rikskänd.

Har du något drömprojekt?

– Att jobba med Foo Fighters hade varit hur coolt som helst! Eller med Stryper. Att Stryper och Narnia skulle göra något ihop någon gång är nog ingen omöjlighet.

