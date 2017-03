alingsås

I helgen arrangerades den andra deltävlingen av Musik Direkt på Palladium i Alingsås, där unga mellan 13-21 år visade upp musikalisk talang.

Inga av de tävlande från våra trakter tog sig vidare till semifinalerna. De som gick vidare till semifinalerna är And The Smör, NO KISS, Rhino, Töcken, Vågspel, Provocera, Wondermind och AxA.