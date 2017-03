Digital temavecka på biblioteket

Vårgårda

Den här veckan uppmärksammar Vårgårda bibliotek Get online week. Tisdag kväll kickstartar man med föreläsningen ”Är du i en filterbubbla?”.

Get online week är en europeisk kampanj för digital delaktighet som uppmärksammas på flera håll i Europa just den här veckan. Vårgårda bibliotek satsar bland annat på en föreläsning med Henrik Ahlström, före detta IKT-samordnare i Vårgårda och numera pedagog på Navet i Borås.

Tisdag kväll kommer han till biblioteket för att prata om filterbubblor, alternativa fakta och åsiktskorridorer – uttryck som de senaste åren använts flitigt i den politiska debatten. Men vad betyder de egentligen och hur påverkar de vår vardag på nätet?

Föreläsningen är gratis att komma och lyssna på men eftersom det är begränsat antal platser finns biljetter att hämta i lånedisken.

Under onsdag eftermiddag blir det visning av Legimus – en tjänst för personer med lässvårigheter. Och på torsdag eftermiddag planeras en Digital drop in. Under den timmen ska man kunna få hjälp av bibliotekspersonalen med bland annat appar och e-böcker.

Mer information om temaveckan och vilka tider som gäller finns på www.vargarda.se.