Karlén om det allvarliga läget: ”Det är ingen rolig trend”

Västgötafotbollen mår inte speciellt bra för tillfället. Antalet spelare och ledare minskar kraftigt, vilket leder till att allt fler lag drar sig ur seriespel.

– Det är ingen rolig trend vi ser, säger Mats Karlén på Västergötlands Fotbollförbund.

Hangelösa IF, FC Gauthiod, Åsaka SK på herrsidan och Hudene/Annelunds damer.

Där har ni några av de lag som dragit sig ur seriespelet för representationslag (se separat faktaruta för samtliga förändringar). Andra kalla fakta som vittnar om krisen: År 2000 fanns det 210 a-lag och 237 reservlag i seriespel på herrsidan i Västgötafotbollen. 2017 är motsvarande siffra 183/143.

– Det är många faktorer som spelar in. En är att klubbkänslan inte är densamma som förr. Då stannade man kvar och spelade vidare i exempelvis b- och c-lag. Numera är det inte så, och det påverkar inte bara spelarutbudet utan även utbudet på ledarsidan, såväl kring själva lagen men även vad gäller så kallade organisationsledare. Det blir en ond cirkel helt enkelt och i förlängningen uppstår ett slags vakuum i verksamheten, säger Mats Karlén, ansvarig för tävlingsfrågor hos VFF.

Han utvecklar vidare:

– Sen får vi inte glömma att a-lagsverksamheten drabbas minst. Det är i juniorlag och u-lag vi ser den största krisen. Men det spiller i förlängningen av sig på a-lagen, även om klubbarna i de flesta fall får ihop ett a-lag. Kontentan är att bredden då försvinner och därmed möjligheterna att få ihop en helhet som står sig stark i det långa loppet.

Är ett minskat fotbollsintresse orsaken till tappet? Eller bara frukten av ett samhälle i förändring?

– En del i detta är att man inte jobbar 7-16 i samma utsträckning som man gjorde förr. Att jobba helger eller kvällar är nästan mer regel än undantag. Det innebär ett annat livspussel och att man hittar andra sätt att motionera på. Men återigen vill jag komma tillbaka till klubbkänslan. Den är inte densamma idag.

Hur stor del har frimånaden i den negativa trenden?

– Den påverkar såklart. Nu kan man byta klubb mellan 15 november och 15 december varje år, utan att det egentligen höjs speciellt mycket på ögonbrynen. Det är inte fotbollen till gagn på sikt.

En annan trend som Karlén och kompani på VFF ser är att återbuden från lagen kommer väldigt sent.

Det beror till viss del på att regelverket förändrats kring exempelvis sista datum för spelare att meddela klubbyte.

– Det gör att föreningar, som tidigare varit på gränsen att få ihop lag, numera vet väldigt sent om de har ett lag som kan komma till spel. Tidigare fick vi ofta besked under senhösten att lag planerade att dra sig ur en serie, alternativt att börja om i en lägre division. Då var det lättare att planera den nya säsongen.

Vad gör ni från förbundshåll för att stoppa blödningen?

– Vi har en föreningsutvecklare i Lisa Larsson som stöttar klubbarna kring exempelvis organisationsbiten. Klart är att föreningarna behöver en plan för hur man exempelvis ska rekrytera ledare, och det landar till syvende och sist på dom själva. Vi pratar mer eller mindre dagligen med ledare som är bekymrade, och det är något som vi givetvis tar på största allvar. Det vi konkret har gjort för att underlätta för föreningarna är att exempelvis flytta fram ansökan för u- och b-lag till den siste december.

Ser ni samma tendenser i övriga lagsporter?

– Nu har jag inte koll på det, men jag har svårt att se att dom inte skulle ha samma problem. Detta är knappast unikt för fotbollen, även om den kräver fler spelare i en trupp jämfört med exempelvis innebandyn.

Kan sammandrag eller liknande vara ett alternativ för att väcka intresset till liv?

– Det kan det vara, men då pratar vi u-lag. Sen gäller det att hitta en form som passar alla lag. Några kanske bara vill spela tolv matcher, några andra 18. Jag har svårt att se hur det skulle gå att genomföra i låt säga division 6. Vi har ju vårt motionsfotbollsprojekt, men där handlar det mer om att hålla igång och ha roligt tillsammans.

Är du bekymrad över Västgötafotbollens framtid?

– Å föreningarnas vägnar är jag lite bekymrad. Det blir tungt för många att dra runt en seniorverksamhet. Det som är positivt är den fortsatta bredden på ungdomssidan, och det är viktigt för klubbarna att verkligen ta hand om spelarna som kommer upp från ungdomsleden. Steget från ungdomsfotboll till seniorfotboll tas mycket tidigare än förr och det är viktigt att spelarnas ungdomsledare följer med upp till seniornivå. Kanske inte som tränare men väl som lagledare.

FAKTA

Ändringar sedan serierna för representationslag fastställdes

Herr

Div 4 norra Västergötland: Hangelösa (drar sig ur), (Lundsbrunn ersätter).

Div 4 södra Västergötland: FC Gauthiod (drar sig ur), (Skepplanda BTK ersätter).

Div 5 västra Västergötland: Lidköpings Akademi (drar sig ur), Arentorp Helås (ersätter). Skepplanda BTK (flyttas upp till div 4), Trässberg BK (kommer upp från div 6).

Div 5 norra Västergötland: Lundsbrunn (flyttas upp till div 4, Axvalls IF (kommer upp från div 6).

Div 5 östra Västergötland: Hova IF (drar sig ur, spelar i div 6, ersättande lag ej klart)

Div 6 Trollhättan: Åsaka SK (drar sig ur), FC Gauthiod (börjar om i div 6).

Div 6 Lidköping: Axvalls IF (flyttar upp till div 5, Hangelösa (börjar om i div 6).

Dam:

Div 4 västra Väst: Hudene/Annelund (drar sig ur, serien får ett lag mindre).

Dam Div 3 västra: Lidköping Akademi (drar sig ur, Saleby/Järpås ersätter).

Lag i a-lagsserier/reservserier:

2000 Herr: 210 / 237 Dam: 113 / 0 (fanns inga reservserier)

2010: Herr: 198 / 193 Dam: 112 / 15

2017: Herr: 183 / 143 Dam: 80 / 37