Franzéns svåraste tid är nu

Sportbloggen

Alingsås HK testas ordentligt just nu. Och en som verkligen prövas är tränaren Mikael Franzén, som kanske upplever sin tyngsta period som AHK-tränare.

I intervjuer har Mikael varit rak och ärlig kring det faktum att laget saknar självförtroende. Det må vara sant, men ska han då säga det rakt ut till media efter slutsignal? Är det inte klokare att förmedla ett annat budskap? Att reaktionen är inte är helt oväntad och att det inte finns någon större anledning till oro. Exempelvis.

Spelarna läser det som skrivs i olika medier, och medvetet eller omedvetet, påverkas dom.

Vad som sägs i omklädningsrummet vet jag inte, men jag förmodar att Franzén, som är en klok general, jobbar stenhårt för att få spelarna att tro på sig själva igen. Lyckas han inte med den uppgiften kommer säsongen vara över efter kvartsfinalserien.

Jag har tidigare varit inne på att AHK saknar Dennis Sandberg. Han var Franzéns högra hand under flera år, och var oerhört viktig på såväl träningar som matcher. Det ska inte tolkas som kritik mot efterträdaren Karen Brödsgaard, men känslan är att vi pratar om två olika typer av kompetenser. Karen jobbar nog mer med att finslipa detaljer över tid medan Dennis har förmågan att förändra i nuet, inte minst under pågående match. Dennis Sandberg besitter en vinnarmentalitet som saknas något enormt just nu.

Men har inte spelarna någon ansvar, undrar då vän av ordning? Klart dom har. Och just nu är det flera som inte riktigt kommer upp i nivå. Jesper Konradsson är en av dem. Kan det vara så att ”Konny” mentalt redan är i sin nya klubb? Kanske inte medvetet, men ändå.

Skadorna, som Franzén inte gärna pratar om, har såklart också en del i den formsvacka AHK befinner sig i. Rickard Frisk, Johan Nilsson, Andreas Flodman och Pontus Johansson är spelare som man bara inte ersätter sådär. För AHK:s del är det bara att hoppas att Frisk är tillbaka så snabbt som möjligt. Helst redan till söndagens match mot Lugi.

För även om Erik Pettersson stundtals var rena väggen mot Kristianstad behöver AHK en frisk Frisk mellan stolparna om säsongen ska överleva kvartsfinalen.

Nu är det upp till såväl tränare som spelare att kliva fram och visa att man är ett av landets bästa handbollslag. Kvaliteterna finns tveklöst där.