Frisks storspel bakom två nya poäng

Handboll

Rickard Frisk satte Arena Skövde i brand på onsdagen.

Hans enorma målvaktsspel var helt avgörande när AHK vann med 26–18.

Alingsås tog den elfte segern på de tolv senaste matcherna mot Skövde när man vann med åtta måls marginal.

Tacka Rickard Frisk för det.

Målvakten gjorde den ena klassräddningen efter den andra och landade till slut på makalösa 59,52 i räddningsprocent.

– Ända sedan jul har jag känt att jag gått rätt men att bollarna tagit på fingertopparna och in. Det har varit fem-tio sådana per match nästan, även i första halvlek idag. Men nu stämde det bra hela vägen, säger Frisk.

När kände du att det här skulle bli en bra match från din sida?

– Svårt att svara på. Kanske vid det tidiga friläget i andra halvlek. Det kan räcka med en sån räddning för att vända på en match, samtidigt som skyttarna i andra laget börjar fundera lite. Tycker överlag vi jobbar väldigt bra i försvaret idag.

Första halvleks två profiler stod mellan stolparna. Michael Andersson var vass i Skövdes mål men överglänstes av kollegan Rickard Frisk som kom helt rätt in i matchen och växte för varje minut.

Hans utespelare hade dock svårt att utnyttja det fina målvaktsspelet då man bara var i ledning en gång, efter Emil Frend Öfors 5–6 i ”dövinkel”.

Skövdes Kristian Svensson tog mot slutet tag i sitt lags offensiva spel och ledde tillsammans med ett par sena mål av talangen Jack Thurin hemmalaget till knapp ledning i paus.

Inledningen av andra följde samma recept som den första med den lilla skillnaden att Rickard Frisk växte med någon centimeter för varje räddad boll. Rasmus Wremers straffmål till 15–15 blev det sista Skövde skulle göra på 13 minuter. Under tiden sprang Alingsås ifrån i målprotokollet och vann helt rättvist med god marginal.

– När man får den där känslan som jag fick i andra halvlek är det skönt att låta skyttarna ta skott utifrån. Plötsligt sitter dom inte i krysset längre och jag kunde också ta några bollar när dom rann igenom, säger Frisk som precis som övriga laget haft det tyngre ett par matcher:

– Det har varit lite för få frilägesräddningar från min sida under de matcherna. Det kan behövas ibland för att tända både mig och laget när det går sämre, men som sagt så har jag varit där med fingertopparna trots att bollarna gått in. Jag har gått rätt men just de där skotten har varit rätt så frustrerande att släppa förbi sig. Nu känns dock hela laget lite på gång igen.