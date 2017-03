Ingen direkt förtur i bidragssystemet

alingsås

Som svar till signaturerna ”undrande skattebetalare”, ”B L” och Rigmor Zakrisson.

Till att börja med vill jag tacka för att ni har tagit er tid att läsa blogginlägget och jag vill även rikta ett ödmjukt tack till alla er som skickat så mycket positiv respons.

Angående Rigmors och den rättmätigt undrande skattebetalaren så vill jag förtydliga att man som nyanländ inte har någon direkt förtur i bidragssystemet. När en flykting kommer hit som nyanländ får personen en dagersättning om maximalt 71 kronor per dag och person från Migrationsverket. En person som ännu väntar på beslut får alltså inte ett ”skyhögt” bidrag. När personen ifråga får sitt eventuella uppehållstillstånd så är personen berättigad till hela den välfärd som resten av Sveriges invånare har tillgång till. I den välfärden finns det en rätt god plockhög av bidrag att välja av.

Vad gäller beräkningen av försörjningsstödet är den beräknad utifrån den riksdagsbeslutade riksnormen för försörjningsstöd vilken säger att en ensamstående förälder med två barn, varav en är under tre år, är berättigad till försörjningsstöd om totalt 11 350 kronor per månad, sedan tillkommer föräldrapenning om uppemot 7 500 kronor per månad och även barnbidraget som är 1 050 kronor per barn.

För den som inte har barn eller har förbrukat alla föräldrapenningdagar har arbetsförmedling en etableringsersättning de betalar ut som är liknande föräldrapenningen. I allt det här kan det självklart finnas avdrag för mat och boende beroende på om personen bor på ett så kallat asylboende eller inte.

Det är precis som den undrande skattebetalaren säger inte hållbart att det under en tid går att få bidrag i de höjderna. Med det sagt ska man inte till fullo klandra bidragstagaren i detta utan snarare bidragssystemet som tillåter det. Att någon tackar ja till de summorna kan man ju knappast klandra.

Beträffande enkla jobb som signaturen ”B L” undrar om så har ”B L” i mångt och mycket rätt i sin gissning. Det som betraktas som ett enkelt jobb är ett sådant som det inte krävs någon högre utbildning för. Alltså ett jobb som någon med grundskole- eller gymnasiekompetens kan utföra utan större svårigheter. Med det sagt så är de enkla jobben allt som oftast både tuffa och nödvändiga.

