Inställda bussar på grund av halka

Loo

Två linjebussar kanade i diket på måndagsmorgonen i närheten av Loo. All busstrafik har ställts in i området under förmiddagen på grund av halkan.

Det gäller busslinjerna 541 och 542 mellan Sollebrunn och Alingsås, via Långared.

– Vi väntar tills det är sandat eller saltat. Det är glashalt, säger Kent Augustsson på Vårgårdabuss.

Det var vid sjutiden som en buss blev stående vid hållplatsen Attholmen och kanade ner i diket. En halvtimme senare hände samma sak med en annan buss, tillhörande Söne buss, mellan Mölnemad och Loo. Ingen person skadades vid någon av händelserna.

Kent Augustsson framhåller att det går bussar på andra vägar mellan Sollebrunn och Alingsås. Buss 540 kör via Östadkulle och 560 via Gräfsnäs och Brobacka.