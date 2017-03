Bilfirman blir bostäder

Alingsås

Om några år blir det ännu fler lägenheter med utsikt över sjön Gerdsken. Nolgården Förvaltning planerar cirka 200 bostäder samt vårdcentral, förskola och butikslokaler i kvarteret Rådstugan.

Det handlar om området nedanför Härsberget i Alingsås där Börjessons bil tidigare höll till. I slutet av 2015 köptes fastigheten av ett av handlarfamiljen Melins bolag. Nu börjar planerna för den ta form. Nuvarande byggnader ska rivas.

– Vi sitter just nu och gör volymskisser och har ritat in cirka 200 lägenheter, säger Carl-Johan Melin i Nolgården Förvaltning AB när AT kollar läget.

– Vi försöker få till minst hälften hyreslägenheter, fortsätter han och tillägger att så gott som alla lägenheter ska få utsikt över Gerdsken.

Läs mer i tisdagstidningen:

Även handel, förskola och vårdcentral

Dialog med kommunen

Läs mer i pappers-AT och eAT »