Så vill AHK fylla Estrad: ”Ska vara ett party”

Alingsås HK vill locka fler att gå på handboll.

Melker Härnälv leder projektet Fyll Estrad, där första stora steget mot en större publikfest tas redan till första slutspelsmatchen.

Varje måndagskväll sedan drygt sex veckor tillbaka har gruppen Fyll Estrad suttit i samtal för att ta fram idéer för hur man ska uppfylla det givna målet – hur lockar man fler att se handboll i Estrad?

– Det började med att jag kände en oro för publikantalet redan inför förra slutspelet, därför skickade jag ett brev till styrelsen där jag berättade att jag var villig att driva ett projekt i frågan, säger Melker Härnälv till AT-sporten.

– Ett av mina krav var att vi skulle ha ett långsiktigt tänk, så nu kör vi det här över ett och ett halvt år. Man måste ha uthållighet i det här arbetet, testa saker över tid och se hur det faller ut.

Första rejäla klivet mot att låta handbollen bli än mer av en fest i stan tas samma dag som första slutspelsmatchen spelas senare i vår. Det under namnet Club73.

– Fyll Estrad-gruppen består av många marknadsmänniskor och vi har haft en öppen och rak diskussion om hur vi ska locka de 3 000 som åker på SM-finalerna varje gång. Matchen som sådan kommer alltid vara huvudattraktionen men vi måste skapa aktiviteter för de målgrupper vi har identifierat. Handboll ska vara en fest, med vad är en fest för de här målgrupperna?

– En av målgrupperna är kompisgängen. Vi är erkänt dåliga på att locka idrottsmänniskorna i staden, de som spelar fotboll, innebandy, hockey och annat. Den här målgruppen vill ha lite drag, så därför skapar vi ett slags after ski innan matchen som vi kallar Club73.

Det hela är förlagt till Grand Hotel två timmar innan avkast och de som söker sig till Club73 kan förvänta sig en rejäl uppladdning inför matchen.

– Det ska vara party, sväng och även det vi kallar spets. Spetsen här är att vi kommer satsa på riktigt bra after ski-band, proffs som vet vad det handlar om. Där tummar vi inte på något, säger Melker Härnälv som menar att Club73 kan bli en injektion för supporterföreningen Blåljus.

– Dom äger konceptet ihop med hotellet, som ju dessutom är en av våra partners. Det kommer kosta 50 kronor i frivillig entré, och med det får man ett stämpelkort som man sedan kan delta i en lite mer avancerad form av fiskedamm (skratt).

Hur ofta kommer ni köra Club73?

– Vi kör igång första slutspelsmatchen, sedan får vi se resten av säsongen. Men inför varje match hela hösten kommer det bli av, sedan utvärderar vi över nyårsuppehållet.

Club73 är bara en av flera tankar kring hur Fyll Estrad ska lyckas med sitt uppdrag. Man vill nå en snittpublik under kommande slutspel på 2 000 personer, och samma siffra hoppas man nå under nästa säsongs grundserie samt få 100 personer till att köpa säsongsbiljett.

– Klubben tog ett stort steg när man bytte från Nolhagahallen till Estrad, nu måste vi ta nästa. Fokus ska vara på att öka publiken och glädjen, säger Melker Härnälv som även utlovar satsningar för barnfamiljen:

– Dom kommer vi satsa hårt på under hösten. Bland annat har vi tankar kring en maskot, något som ska bli en ikon för klubben.