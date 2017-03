SMHI varnar för snöfall

Alingsås

SMHI gick under lördagen ut med en klass 1-varning för ett snöfall som väntas komma in över Västsverige under söndagen. Det finns även risk för halka på vägarna. Varningen gäller i Västra Götaland och Bohuslän.

Ett nederbördsområde med snö eller blötsnö ska enligt prognosen dra in över västkusten under söndag förmiddag. Det väntas komma 5-10 centimeter snö, och lokalt kan det handla om mer än så. De mesta nederbördsmängderna väntas komma från söndag eftermiddag och fram till måndag morgon.