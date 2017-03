Snabba politiska svängar och möte med Merkel

AT i Washington

Det går inte en dag i Washington utan politiska nyheter från president Trump och Vita Huset, och det är svårt för media att hänga med i svängarna. Det politiska tonläget – inte alls oväntat – är högt.

Gårdagens nyhet känns redan som gammalt stoff och överspelat. I onsdags fick Fox News-ankaret Tucker Carlson en personlig intervju med presidenten, då denne återigen gavs tillfälle att varna för svensk och europeisk flyktingpolitik. Det var en Tucker Carlson-show (17/2) som Trump refererade till i sitt tal om Sverige. Och det är också på denna punkt som förbundskansler Angela Merkel och president Trump har olika uppfattningar.

Mötet mellan de två världsledarna i Washington i fredags blev enligt rapporter inte den succé, som många kanske hade hoppats på, och fick en del negativa rubriker. På lördagsmorgonen skickade Trump ut några ”tweets”, där han klagade på negativ nyhetsmedia, och skrev att han haft ett storartat möte (”GREAT meeting”) med Merkel, men att Tyskland måste betala mer för sitt försvar. Tyskland når inte upp till 2-procentsmålet av BNP, vilket är riktlinjen för NATO-medlemmar. USA spenderar omkring 4,5 procent av BNP på försvaret. Mötet i februari med Japans premiärminister Shinzo Abe med golfspel i Florida lär ha varit hjärtligare.

Invandringen och papperslösa har annars varit veckans heta fråga i USA, tillsammans med Trumps anklagelse om att Obamaadministrationen avlyssnat honom och hans läkta skattedeklaration från 2005 (inkomst 150 miljoner dollar och skatt 38 miljoner dollar). Avlyssningen tog han också upp i presskonferensen med Merkel, då han påpekade att de båda blivit avlyssnade. Under Obamaadministrationen avlyssnades Merkels mobiltelefon.

Vad som föranledde Trumps varning om flyktingpolitiken i Tucker Carlson-intervjun var att domaren Derrick K. Watson från Hawaii, tillsatt av president Obama, slog ner på presidentens andra försök om ett temporärt inreseförbud för medborgare och flyktingar från Syrien, Iran, Jemen, Libyen, Sudan och Somalia. Irak är nu fråntaget från listan, som allierad i kriget mot IS. Invandringspolitiken bidrog ju till starkt stöd för republikanen bland konservativa i valet. Nu kan frågan gå vidare till Högsta Domstolen, där det troligen blir republikaner mot demokrater, vilket vanligtvis är fallet.

På liknande sätt stoppade en konservativ domare i Texas, Andrew Hanen, en exekutivorder från Barack Obama 2015, efter en begäran från Texas och 25 andra delstater, om en planerad utvidgning av DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), uppskjutande av deportering av vissa papperslösa som kom till USA som barn eller ungdomar, det ursprungliga programmet från 2012, till att även omfatta DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), en temporärt uppskjutande av deportering av vissa papperslösa föräldrar till amerikanska medborgare eller de med permanent uppehållstillstånd, som bott i USA sedan 2010.