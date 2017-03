Tack för bidragsinformationen

Alingsås

Tack, Jonathan Bessou för ditt svar i AT 13 mars. När du så uppriktigt står för det du tidigare skrev i AT om bidragen till nyanlända, blev jag intresserad och ville veta mer om detta.

Jag gick in på migrationsinfo.se och ”Hur mycket pengar får nyanlända”? Där står det bland annat att läsa: Etableringsersättning ges till nyanländ i upp till 2 år, under förutsättning att den personen har beviljats uppehållstillstånd och skriver in sig på Arbetsförmedlingen samt deltar i en etableringsplan. Då har de rätt till etableringsstöd enligt etableringslagen.

I dag uppgår detta stöd till 308 kronor/dag i 5 dagar i veckan om personen i fråga deltar i till exempel svenskundervisning, arbetsförberedande åtgärder eller samhällsorientering på heltid. Det är förresten inte sant, att etableringsstöd endast ges till den som saknar arbete. Om de får arbete, och det ingår arbete i etableringsplanen, kan de dessutom få behålla etableringsersättning i 6 månader utöver lönen som de får på arbetsplatsen. Det bör bli ytterligare en bra slant i månaden under ett halvt år.

Det står ingenting i lagen (20110:197) om att någon undantas från rättigheten till etableringsstöd så det måste väl gälla alla med uppehållstillstånd, som skriver in sig på Arbetsförmedlingen och deltar i planerna, även män. Och det bör vara åtskilliga, så många som har kommit till vårt land. Har de dessutom barn under 20 år, har de rätt till extra stöd med 800–1500 kronor/mån, beroende på barnens ålder.

Till etableringsstödet och tillägg kan det sedan komma en retroaktiv föräldrapenning i högst 90 dagar samt de bidrag även en svensk har rätt till, det vill säga barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag etc. När Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen hävdar att så höga bidrag är undantag, undrar jag med vilken rätt de då avslår dessa ansökningar, när de sökanden uppfyller alla krav.

Det är nog så, som många tycker, att detta till slut blir ohållbart. Dessa, i mina ögon, skyhöga, ersättningar är en bidragande orsak till de ekonomiska problemen i samhället. Jag anser trots detta, att vi skall ta emot flyktingar som har asylskäl men politiker, som ju stiftar våra lagar, bör nog vara observanta, att många tycker att bidragen från oss skattebetalare är lite väl generösa.

Om det nu finns så mycket pengar att ösa ut, kunde man väl sänka skatten för oss skattebetalare. Vi har bland världens högsta skattetryck. Jonathan, jag tycker du är stark och uppriktig när du i AT uppmärksammar detta med bidragen.